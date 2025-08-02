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 | Bengül Arıca

Çiftlik evinde yangın! 1 kişi ölü bulundu, 3 kişi gözaltına alındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir çiftlik evinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili 3 kişi ise gözaltına alındı.

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Çiftlik evinde yangın! 1 kişi ölü bulundu, 3 kişi gözaltına alındı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 16:00
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 16:00

'da bir çiftlik evinde çıkan yangında 1 kişi ölü bulundu. Yangın, gece saat 03.15 sıralarında İstasyonaltı Mahallesi Kısmalı mevkiinde bulunan bir çiftlik evinde meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Çiftlik evinde yangın! 1 kişi ölü bulundu, 3 kişi gözaltına alındı

EVDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

Ekiplerin yaptığı incelemede evin içerisinde bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 40 yaşındaki Cem Karaca olduğu belirlendi. Cenaze, kesin sebebinin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çiftlik evinde yangın! 1 kişi ölü bulundu, 3 kişi gözaltına alındı

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri olayla ilgili; E.B (33), O.D. (39) G.K.Ç. (23) isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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ETİKETLER
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