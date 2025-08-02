Çiftlik evinde yangın! 1 kişi ölü bulundu, 3 kişi gözaltına alındı

Manisa'da bir çiftlik evinde çıkan yangında 1 kişi ölü bulundu. Yangın, gece saat 03.15 sıralarında İstasyonaltı Mahallesi Kısmalı mevkiinde bulunan bir çiftlik evinde meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

EVDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

Ekiplerin yaptığı incelemede evin içerisinde bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 40 yaşındaki Cem Karaca olduğu belirlendi. Cenaze, kesin ölüm sebebinin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri olayla ilgili; E.B (33), O.D. (39) G.K.Ç. (23) isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.