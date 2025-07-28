Çığlık sesleri binada yankılandı! Annesini ve babasını bıçakla katletti

İstanbul Sancaktepe'de 3 katlı bir binanın giriş katında yaşayan 28 yaşındaki B.C., gece saatlerinde annesi Emine C. (60) ve babası Ahmet C. (65) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.C., eline aldığı bıçakla anne ve babasını katletti.

ÇIĞLIK SESLERİ BİNADA YANKILANDI

Daireden gelen çığlık seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BABA OLAY YERİNDE, ANNE HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Ahmet C'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Emine C. ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Olay yeri incelemesinin ardından Ahmet C'nin cenazesi morga götürüldü. Saldırının ardından kaçan şüpheli, suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.