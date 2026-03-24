Cins köpekler belediye tarafından sahiplendirilecek: Edirne’de çiftlikte ele geçirildiler

İzinsiz üretim yapıldığı gerekçesiyle el konulan cins köpekler, Edirne Sokak Hayvanları Barınma Evi'ne teslim edildi. 88 köpeğin tedavi, bakım ve sağlık kontrolleri tamamlandı. Kısırlaştırılan köpeklerin sahiplendirilmesine başlandı.

EDİRNE’DE İKAMET ŞARTI ARANIYOR

Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yunus Emre Şahin, yakalanan köpeklerden kimliği bulunanların sahiplerine teslim edildiğini söyledi.

Rehabilitasyonu tamamlanan köpeklerin sahiplendirileceğini belirten Şahin, "Sahiplendirme işlemlerinde köpeklerin takip ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla Edirne ikamet şartı arıyoruz. Bu köpekler maddi değeri yüksek hayvanlar. Üçüncü şahısların eline geçmemesi ve satışının engellenmesi amacıyla periyodik denetimler yapacağız." dedi.

Şahin, köpek sahiplenmek isteyen vatandaşların barınağa gelerek ya da ilanları takip ederek başvuruda bulunabileceğini ifade etti.