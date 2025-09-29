Menü Kapat
19°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Cins köpeği çalmaya çalıştı! Yakalanınca verdiği tepki şoka soktu

Aksaray'da bir evin bahçesinden 130 bin lira değer biçilen Aksaray Maraklısı cinsi köpeği çalmaya çalışan şahıs kendisini çeken gazetecilere tepki gösterdi. Durumu fark eden ev sahibinin ihbarının ardından polis ekiplerinin peşine takıldığı hırsız 'dur' ihtarına uyamadı. Hırsız-polis kovalamacası kameralara anbean yansıdı.

Tuğrul G.’ye (38) ait müstakil evin bahçesinde bulunan ve değeri 130 bin lira civarında olan malaklı köpeğini çalmak isteyen H.T. (27) ile R.C. (18) isimli şahıslar, evin bahçesine girdi. Bu sırada bahçedeki köpeğin yanında birinin olduğunu fark eden ev sahibi Tuğrul G. hemen bahçeye çıkarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. Ev sahibini gören şahıslar bahçe duvarından atlayarak kaçarken, geldikleri plakasız araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Ev sahibi ise durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Cins köpeği çalmaya çalıştı! Yakalanınca verdiği tepki şoka soktu

POLİS HIRSIZ KOVALAMACASI KAMERALARA YANSIDI

İhbar üzerine olay yerine ve bölgeye resmi ve sivil ekipler sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler ev sahibinin araç ve eşkal bilgisi doğrultusunda arama çalışması başlattı. Çevrede yapılan aramada şahıslar araç içerisinde seyir halinde görüldü. ekipleri ‘dur’ ihtarında bulunurken, ihtara uymayan sürücün H.T. gaza basıp kaçtı.

Cins köpeği çalmaya çalıştı! Yakalanınca verdiği tepki şoka soktu

YANINDAKİ KADINI İNDİRDİ KAÇMAYA DEVAM ETTİ

Polis ile şüpheliler arasında yaşandı. Bir ara izini kaybettiren sürücü bu sırada araç içindeki R.C. isimli kadını yolda indirirken kaçmayı sürdürdü. Ekipler mahalleyi adeta abluka altına alırken, kovalamaca kısmen kameralara da yansıdı. Bir süre sonra polis ekipleri aracı tekrar bulurken yine ‘dur’ ihtarında bulundu. İkinci kez ihtara uymayan sürücü yaklaşık 25 dakika süren kovalamaca sonucu Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Kavşağında ekiplerin önünü kesmesi sonucu kıskıvrak yakalandı. Şahıs gözaltına alınırken araçta yapılan aramada pala olarak tabir edilen yaklaşık 1 metre boyunda kesici alet ele geçirildi.

Cins köpeği çalmaya çalıştı! Yakalanınca verdiği tepki şoka soktu

GAZETECİLERE TEPKİ: 'VATAN HAİNİYİZ SANKİ'

Ekiplerin araçta arama yaptığı sırada kendini görüntüleyen gazetecileri fark eden H.T., "Çek kardeşim, sen de iyice çek. Vatan hainiyiz sanki, ayıp. Sanki biz suçluymuşuz gibi kameraya çekiyor" diye basın mensuplarına tepki gösterdi. Polis ekipleri araçtan inerek kaçan kadının da peşine düşerken, gözaltına alınan sürücüye çeşitli maddelerden toplam 18 bin 872 lira para cezası kesilerek araç trafikten men edildi ve otoparka çektirildi.

Cins köpeği çalmaya çalıştı! Yakalanınca verdiği tepki şoka soktu

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

