Hava Durumu
20°
Market çalışanının bir tuhaf isyanı! Çaldıklarını ucuz buldu, hırsıza akıl verdi

Hatay'da ilginç hırsızlık girişiminin ardından market çalışanı isyan etti. Arkadaşlarıyla birlikte markete gelen bir şahsın sadece enerji içeceği ve bisküvi çaldığını belirten çalışan, 'Ucuz bir hırsızlıktı, 100 TL'lik hırsızlık olmaz yapacaksan büyük bir şey çal' diyerek tepki gösterdi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2025
saat ikonu 09:25
|
GÜNCELLEME:
28.09.2025
saat ikonu 09:29

Hatay'ın Defne ilçesi Hüseyinli Mahallesi'nde bulunan bir markette hırsızlık girişimi çalışanını kızdırdı.

800 LİRALIK ALIŞVERİŞ YAPTILAR 100 LİRALIK ÜRÜN ÇALDILAR

Markete gelen bir grup yabancı uyruklu şahıs, alışveriş yapmaya başladı. Şahısların içlerinden birisi yoğunluğu fırsat bilerek raflardan aldığı bisküvi ve enerji içeceğini dışarıda sakladı. Alışverişin ardından marketten ayrılan şahıs, çaldığı eşyaları da bıraktığı yerden alarak bölgeden ayrıldı. Şahıslar aldıkları için 800 TL öderken, içlerinden birinin yaptığı hırsızlıksa anbean kameralara yansıdı.

MARKET ÇALIŞANINDAN HIRSIZA İLGİNÇ YORUM

Hırsızların marketten enerji içeceği ve bisküvi çalmalarına şaşıran Mehmet Tepeli, "Ben burada markette çalışıyorum. Yabancı uyruklu işçiler markete geldiler. Bazen kalabalık olduğu zamana denk geldiğinde bizim kasiyeri oyalıyorlar. Marketten enerji içeceği ve bisküvi çaldılar. Buradan biri eşyaları cebine koyuyor ve diğer 3 şahıs kasada hesap ödüyor. İşçilerden biri, eşyaları cebine koyup arkadan kaçıyor. Çaldıkları eşyaların fiyatı 100 TL bile değil. Ucuz bir hırsızlık oldu. Amacımız bu şahısları gösterip vatandaşlarımız dikkatli olsun. Ucuz bir hırsızlıktı, 100 - 150 TL'lik hırsızlık olmaz yapacaksan daha büyük bir şey çal" ifadelerini kullandı.

