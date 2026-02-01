Menü Kapat
Yaşam
Cinsi 'cüce' Nijerya! Birçok şehirden getirdi şimdi evcil kediye köpeğe alternatif oldu

Ankara’da hobi olarak cüce keçi besiciliğine başlayan Erdinç Kızılçelik, kedi ve köpeklere alternatif evcil hayvan için vatandaşalara öneride bulundu. Artık köpek ve kedi beslemek istemeyenlere yavru keçiler önerildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.02.2026
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
01.02.2026
saat ikonu 12:03

Ankara’nın Ayaş ilçesinin Çanıllı Mahallesi’nde yaşayan Erdinç Kızılçelik kedi ve köpeğe alternatif yavru keçiler için vatandaşlara seslendi. Erdinç Kızılçelik, hobi amaçlı başladığı Nijerya cinsi cüce keçi besiciliğinde 80’in üzerinde keçiye ulaştı.

Cinsi 'cüce' Nijerya! Birçok şehirden getirdi şimdi evcil kediye köpeğe alternatif oldu

40-45 santimetre boya sahip olan cüce keçilerin bakımının kolay olduğunu belirten Kızılçelik, evde kedi ve köpek beslemek yerine cüce keçinin de tercih edilebileceğini ifade etti.

"BU KEÇİLERE, CEBE SIĞAN CÜCE KEÇİLER DİYEBİLİRİZ"

Cüce keçilerin Nijerya’ya has ve ortalama 45 santimetre boylarında olduğunu aktaran işletme sahibi Erdinç Kızılçelik, "İşletmemize tavukla başladık, cüce keçi merakımız vardı. Bundan 10-15 yıl önce müşterimde cüce keçi görmüştüm sonrasında ilk olarak 2 adet cüce keçiyle bu işe başladık. Cüce keçiler toplu bir yerde bulunmadığı için, Türkiye'nin her yerini dolaştık. Çanakkale'ye gittik, 4 tane keçi aldık, Osmaniye'ye gittik, 3 tane keçi aldık. Yani Türkiye'nin hemen hemen her yerinden keçi topladık diyebilirim. Bu keçiler, Nijerya'ya has keçiler. Keçiler ortalama 40-45 santimetre, bazen 35 santimetre boyunda oluyor. Bu keçilere, cebe sığan cüce keçiler diyebiliriz. Doğduklarında 400-500 gram civarında oluyor. Keçilerin 150-155 gün doğum süresi var. Yavrular doğduktan sonra 2 ay içerisinde kendileri sürüye katılabiliyorlar, keçilerimizi hemen sürüye bırakmıyoruz. Sosyal medyada keçilerin süt randımanı veya et randımanı var mı diye soranlar var. Bu keçilerde süt ve et randımanı yok" dedi.

Cinsi 'cüce' Nijerya! Birçok şehirden getirdi şimdi evcil kediye köpeğe alternatif oldu

ARTIK KEDİ İSTEMEYENLER KEÇİ ALABİLİR

Kızılçelik, cüce keçilerin bakımının kolay olduğunu belirterek, "Bize, bu keçileri evde veya bahçemizde besleyebilir miyiz? Bakımı kolay mıdır? diye sorular geliyor. Bu keçilerimizin gerçekten bakımları kolay. Zor olduğu dönemlerde oluyor. Kışın keçilerimiz tüy yapıları zayıf olduğu için üşüme durumları olabiliyor. Dediğim gibi keçiler evlerde beslenebilir. Küçük bahçeleri olanlar besleyebilir, herkese tavsiyemizdir. Köpekten, kediden hevesini alanlar cüce keçileri talep edebilirler. Ankara'da bu işi yapan tek kişiyiz, Türkiye'de tek kişi olmak istiyoruz. Şu anda aktifte 70-80 civarında keçimiz var. Yavruları katarsak daha fazlalaşıyor" diye konuştu.

Cinsi 'cüce' Nijerya! Birçok şehirden getirdi şimdi evcil kediye köpeğe alternatif oldu

"ÇOCUKLARA BU SEVGİYİ AŞILAYALIM"

Çocuklarına hayvan sevgisini aşılamak isteyenlerin cüce keçi çiftliğini ücretsiz ziyaret edebileceklerini aktaran Kızılçelik, "Ankara'da veya yakın şehirlerde yaşayan vatandaşlarımız gelip çiftliğimizi ziyaret edebilirler. Gelip keçilerimizi sevebilirler. Çocuklarıyla gelip o hevesi alabilirler. Kesinlikle bunun için ücret talep etmiyoruz. Sosyal medyada ücret talep edenler var, kesinlikle öyle bir durumumuz yok, işletmemiz herkes açık. Gelirken mutlaka çocuklarıyla gelsinler. Çocuklara bu sevgiyi aşılayalım" şeklinde konuştu.

Köpek yavruları donmak üzereyken kurtarıldı
