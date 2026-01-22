Köpek yavruları donmak üzereyken kurtarıldı

Şırnak'ta dondurucu soğuklar etkisini sürdürürken şehrin Beytüşşebap ilçesinde yürekli ısıtan bir olay yaşandı.

Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Başaran köyündeki kırsal alanda köpek yavrularının donmak üzere olduğunu gören gönüllü gençler harekete geçti.

12 KÖPEK YAVRUSU KURTARILDI

12 köpek yavrusunu yaptıkları barakaya alan gençler yavruları mama ve süt ile besledi.

Günlerdir köpeklere gözü gibi bakan gönüllüler, özellikle soğuk havalarda sokak hayvanlarına daha çok yardım edilmesi gerektiğini söyledi.