Çoban bulmak imkansız hale geldi! 50 bin TL maaşı kabul etmiyorlar: "Yüksek verilse de çok zor"

Edirne'nin köylerinde şehirleşmenin artması ve genç nüfusun artmasıyla birlikte sürü sahipleri çoban bulamaz hale geldi. Aylık 50 bin lira maaş verilen çobanların çeşitli isteklerini kabul eden sürü sahipleri yine çoban bulmakta zorluk çekiyor.

"HAYVAN SAYISI ARTINCA FİYATTA ARTIYOR"

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekköy Köyü Muhtarı Caner Yankaya, "Köylerde çoban sıkıntısı yaşanmaya başladı. Asgari ücrete çalışacak çoban bulmak hayal oldu. Şu an 40 - 50 bin lira arasında ödeme yapılıyor, hayvan sayısı artınca fiyatta artıyor" açıklamasında bulundu.

"YÜKSEK MİKTARDA PARALAR DA VERİLSE ÇOBAN BULMAK ZOR"

Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, "Çoban maaşında 50 bin lira üst limit ama hayvan sayısı fazlaysa bu 50 bin liranın üstüne çıkabilir. Son yıllarda yüksek miktarda paralar da verilse çoban bulmak zor" dedi.