Çoban bulmak imkansız hale geldi! 50 bin TL maaşı kabul etmiyorlar: "Yüksek verilse de çok zor"

Edirne'de hayvan sahipleri çoban bulmakta zorluk çekiyor. Havyan sahipleri 50 bin TL maaş teklif etse de kimse kabul etmiyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.11.2025
11:03
|
GÜNCELLEME:
22.11.2025
11:18

'nin köylerinde şehirleşmenin artması ve genç nüfusun artmasıyla birlikte sürü sahipleri çoban bulamaz hale geldi. Aylık 50 bin lira verilen çobanların çeşitli isteklerini kabul eden sürü sahipleri yine çoban bulmakta zorluk çekiyor.

Çoban bulmak imkansız hale geldi! 50 bin TL maaşı kabul etmiyorlar: "Yüksek verilse de çok zor"

"HAYVAN SAYISI ARTINCA FİYATTA ARTIYOR"

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekköy Köyü Muhtarı Caner Yankaya, "Köylerde çoban sıkıntısı yaşanmaya başladı. Asgari ücrete çalışacak çoban bulmak hayal oldu. Şu an 40 - 50 bin lira arasında ödeme yapılıyor, hayvan sayısı artınca fiyatta artıyor" açıklamasında bulundu.

Çoban bulmak imkansız hale geldi! 50 bin TL maaşı kabul etmiyorlar: "Yüksek verilse de çok zor"

"YÜKSEK MİKTARDA PARALAR DA VERİLSE ÇOBAN BULMAK ZOR"

Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, "Çoban maaşında 50 bin lira üst limit ama hayvan sayısı fazlaysa bu 50 bin liranın üstüne çıkabilir. Son yıllarda yüksek miktarda paralar da verilse çoban bulmak zor" dedi.

Çoban bulmak imkansız hale geldi! 50 bin TL maaşı kabul etmiyorlar: "Yüksek verilse de çok zor"
