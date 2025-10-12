Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Hayvan otlatma kavgasında kan aktı: Çobanı kafasından vurdu

Kırıkkale'de arazide hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan tartışmada kan aktı. Yaşlı adam, av tüfeğiyle kendisini darbeden çobanı vurarak ağır yaraladı.

Hayvan otlatma kavgasında kan aktı: Çobanı kafasından vurdu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2025
saat ikonu 16:38
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
saat ikonu 16:38

'de Hasandede köyü Baraj yolu mevkisinde meydana gelen olayda; 65 yaşındaki Y.B. ile arazide küçükbaş hayvanları otlatan Suriye uyruklu E.E.M. (40) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle yabancı uyruklu çoban, yaşlı adamı darbetti. Y.B. ise oğlunun üzerine kayıtlı ruhsatlı av tüfeğiyle çoban E.E.M.'ye ateş etti.

KURŞUNLAR GÖZÜNE VE KAFASINA İSABET ETTİ

Gözüne ve kafasına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan çoban, sağlık ekiplerince yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayvan otlatma kavgasında kan aktı: Çobanı kafasından vurdu

YAŞLI ADAM GÖZALTINA ALINDI

Çobanın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayda kullanılan tüfek muhafaza altına alınırken, yaşlı adam jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

