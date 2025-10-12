Hayvan otlatma kavgasında kan aktı: Çobanı kafasından vurdu

Kategoriler
Kırıkkale'de Hasandede köyü Baraj yolu mevkisinde meydana gelen olayda; 65 yaşındaki Y.B. ile arazide küçükbaş hayvanları otlatan Suriye uyruklu çoban E.E.M. (40) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle yabancı uyruklu çoban, yaşlı adamı darbetti. Y.B. ise oğlunun üzerine kayıtlı ruhsatlı av tüfeğiyle çoban E.E.M.'ye ateş etti.
Gözüne ve kafasına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan çoban, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çobanın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayda kullanılan tüfek muhafaza altına alınırken, yaşlı adam jandarma ekiplerince gözaltına alındı.