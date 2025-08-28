Çocuğu kurtarmak için denize atlayan baba ve öğretmen dalgalara kapıldı

Ünye'nin Gölevi Mahallesi'nde bulunan Batıpark Sahili'nde ailesiyle birlikte denize giren 11 yaşındaki Murat Kelkit, güçlü dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

ÇOCUĞU KURTARMAK İÇİN BABASI VE ÖĞRETMEN DENİZE GİRDİ

Çocuğunu kurtarmak için denize giren babası da zor anlar yaşadı. Bu sırada sahilde bulunan Ünye Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bilişim öğretmeni olan Salih Çağdaş (43) yardıma koştu. Hem çocuğu hem de babasını kurtarmak isteyen Çağdaş, dalgalara kapıldı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, denizde bulunan öğretmen Salih Çağdaş ve Murat Kelkit'i kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından boğulma tehlikesi geçiren öğretmen ve çocuk, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Salih Çağdaş ve çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.