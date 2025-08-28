Menü Kapat
TGRT Haber
27°
Yaşam
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Çocuğu kurtarmak için denize atlayan baba ve öğretmen dalgalara kapıldı

Ordu Ünye'de 11 yaşındaki çocuğu kurtarmak için babası da denize atladı. Hem çocuğun hem de babasının durumunu gören bir öğretmen de denize girerek boğulma tehlikesi geçirdi. Denizden kurtarılan 3 kişi son anda kurtarıldı.

Çocuğu kurtarmak için denize atlayan baba ve öğretmen dalgalara kapıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 20:47
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 20:47

'nin Gölevi Mahallesi'nde bulunan Batıpark Sahili'nde ailesiyle birlikte denize giren 11 yaşındaki Murat Kelkit, güçlü dalgalar nedeniyle tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

ÇOCUĞU KURTARMAK İÇİN BABASI VE ÖĞRETMEN DENİZE GİRDİ

Çocuğunu kurtarmak için denize giren babası da zor anlar yaşadı. Bu sırada sahilde bulunan Ünye Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bilişim öğretmeni olan Salih Çağdaş (43) yardıma koştu. Hem çocuğu hem de babasını kurtarmak isteyen Çağdaş, dalgalara kapıldı.

Çocuğu kurtarmak için denize atlayan baba ve öğretmen dalgalara kapıldı

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve ekipleri sevk edildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği Su Altı Arama ekipleri, denizde bulunan öğretmen Salih Çağdaş ve Murat Kelkit'i kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Çocuğu kurtarmak için denize atlayan baba ve öğretmen dalgalara kapıldı

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından boğulma tehlikesi geçiren öğretmen ve , Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Salih Çağdaş ve çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

