Çocuk bakıcısından 5 milyonluk vurgun! Dolarlar, eurolar, bileklikler ve kolyelerle yakalandı

Büyük soygun İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. 34 yaşındaki F.A evde duşta olduğu sırada evlerinde yaklaşık bir yıldır bakıcılık yapan Endonezya uyruklu Jennifer Y.B'nin 5 milyon lira tutarında döviz ve ziynet eşyasını çalıp kaçtığını polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri bakıcının adım adım izini sürdü.

ENDONEZYA UYRUKLU BAKICI BAHÇELİEVLER'DE YAKALANDI

Polis, adresini tespit ettiği Jennifer Y.B. ile olaya karıştığı belirlenen 40 yaşındaki Endonezya uyruklu A.A'yı Bahçelievler'de yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 12 bin lira, 12 bin 250 dolar, 350 avro, 76 bin 500 Irak dinarı, 230 Birleşik Arap Emirlikleri dinarı, 3 bileklik, 3 kolye, 3 çift küpe, 1 yüzük ve mağdura ait kimlik, sürücü belgesi ile banka kartları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Jennifer Y.B. tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen döviz ve ziynet eşyaları ise emniyette sergilendi.

ALTIN VE DÖVİZLERİ BOZDURDUKLARI ANLAR KAMERADA

Şüphelilerin çalıntı altın ve paraları döviz bürosunda bozdurdukları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.