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 | Bengül Arıca

Çocuk bakıcısından 5 milyonluk vurgun! Dolarlar, eurolar, bileklikler ve kolyelerle yakalandı

Esenyurt'ta bir evde yaklaşık bir yıldır çocuk bakıcısı olarak çalışan Endonezya uyruklu A.A çalıştığı evden 5 milyon liralık döviz ve ziynet eşyası çaldı. Şüphelilerin çaldıkları altın ve paraları döviz bürosunda bozdurdukları anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 12:44
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 12:51

Büyük Esenyurt'ta meydana geldi. 34 yaşındaki F.A evde duşta olduğu sırada evlerinde yaklaşık bir yıldır bakıcılık yapan uyruklu Jennifer Y.B'nin 5 milyon lira tutarında döviz ve ziynet eşyasını çalıp kaçtığını polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri bakıcının adım adım izini sürdü.

Çocuk bakıcısından 5 milyonluk vurgun! Dolarlar, eurolar, bileklikler ve kolyelerle yakalandı

ENDONEZYA UYRUKLU BAKICI BAHÇELİEVLER'DE YAKALANDI

Polis, adresini tespit ettiği Jennifer Y.B. ile olaya karıştığı belirlenen 40 yaşındaki Endonezya uyruklu A.A'yı Bahçelievler'de yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 12 bin lira, 12 bin 250 dolar, 350 avro, 76 bin 500 Irak dinarı, 230 Birleşik Arap Emirlikleri dinarı, 3 bileklik, 3 kolye, 3 çift küpe, 1 yüzük ve mağdura ait kimlik, sürücü belgesi ile banka kartları ele geçirildi.

Çocuk bakıcısından 5 milyonluk vurgun! Dolarlar, eurolar, bileklikler ve kolyelerle yakalandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Jennifer Y.B. tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen döviz ve ziynet eşyaları ise emniyette sergilendi.

Çocuk bakıcısından 5 milyonluk vurgun! Dolarlar, eurolar, bileklikler ve kolyelerle yakalandı

ALTIN VE DÖVİZLERİ BOZDURDUKLARI ANLAR KAMERADA

Şüphelilerin çalıntı altın ve paraları döviz bürosunda bozdurdukları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çocuk bakıcısından 5 milyonluk vurgun! Dolarlar, eurolar, bileklikler ve kolyelerle yakalandı
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ETİKETLER
#dolandırıcılık
#endonezya
#soygun
#İstanbul
#Polisiye
#Bakıcılık
#Yaşam
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