Çocuklar oynarken buldu, son anda uzaklaştırıldı

Kırıkkale'de çocuklar askeri mühimmatla oynamaya başlayınca polislerin olayı fark etmesiyle faciadan dönüldü. Ekipler 11 adet top mermisini muhafaza altına alarak çocuklar derhal bölgeden uzaklaştırıldı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
31.01.2026
saat ikonu 20:21
|
GÜNCELLEME:
31.01.2026
saat ikonu 20:24

Kırıkkale'de emniyet ekipleri başka bir konuya ilişkin Kaletepe Mahallesi üzerinde çalışma yürütürken çocukların oynadığı şeyin askeri mühimmat olduğunu fark etti. Askeri mühimmat olduğunun belirlenmesiyle çocuklar bölgeden uzaklaştırıldı ve bomba imha uzmanı çağrıldı.

TEHLİKE SON ANDA ÖNLENDİ

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kaletepe Mahallesi 1032. Sokak'ta farklı bir konuya ilişkin çalışma yürütüyordu. Bu sırada polis, çocukların bahçede askeri mühimmatla oynadığını fark etti. Tehlike oluşturması üzerine çocuklar olay yerinden uzaklaştırıldı, bahçe güvenlik şeridiyle kapatıldı.

GÖZLER HURDACIDA


Olay yerine bomba imha uzmanları ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, askeri mühimmat olduğu değerlendirilen 11 adet top mermisini incelemeye aldı. Mermilerin incelemenin ardından imha edileceği belirtildi. Şüpheli hurdacı A.D.'nin, mühimmatı Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na (MKE) ait Yahşihan ilçesindeki imha sahasından getirdiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma, cumhuriyet savcısının talimatıyla Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince başlatıldı.

Emniyet şeridini ihlal etmek istedi, aracın önünü kesip yumrukladı! O anlar kamerada
Sakarya'daki bungalov tatilinde acı olay! Havuza düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
ETİKETLER
#Yaşam
