Çocuklar oynarken buldu, son anda uzaklaştırıldı

Kırıkkale'de emniyet ekipleri başka bir konuya ilişkin Kaletepe Mahallesi üzerinde çalışma yürütürken çocukların oynadığı şeyin askeri mühimmat olduğunu fark etti. Askeri mühimmat olduğunun belirlenmesiyle çocuklar bölgeden uzaklaştırıldı ve bomba imha uzmanı çağrıldı.

TEHLİKE SON ANDA ÖNLENDİ

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kaletepe Mahallesi 1032. Sokak'ta farklı bir konuya ilişkin çalışma yürütüyordu. Bu sırada polis, çocukların bahçede askeri mühimmatla oynadığını fark etti. Tehlike oluşturması üzerine çocuklar olay yerinden uzaklaştırıldı, bahçe güvenlik şeridiyle kapatıldı.

GÖZLER HURDACIDA



Olay yerine bomba imha uzmanları ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, askeri mühimmat olduğu değerlendirilen 11 adet top mermisini incelemeye aldı. Mermilerin incelemenin ardından imha edileceği belirtildi. Şüpheli hurdacı A.D.'nin, mühimmatı Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na (MKE) ait Yahşihan ilçesindeki imha sahasından getirdiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma, cumhuriyet savcısının talimatıyla Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince başlatıldı.