Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Çocukları katledilen annelerden Ulus Meydanı'nda adalet çağrısı! Yasemin Minguzzi'nin sözleri yürek yaktıı

Çocukları cinayete kurban giden aileler, Ankara Ulus Meydanı'nda bir araya gelerek sorumluların hak ettiği cezalarla yargılanması için çağrı yaptı. Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'nin "Anneler Günü'nde çocuklarımız bize çiçek veremeyecek." dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.05.2026
saat ikonu 21:16
|
GÜNCELLEME:
09.05.2026
saat ikonu 21:18

Ankara Altındağ'daki Ulus Meydanı'nda toplanan aileler, öldürülen çocukları için adalet çağrısı yaparak katil zanlılarının, hak ettikleri cezaya çarptırılmasını ve benzer durumların yaşanmaması için gereken önlemlerin alınmasını talep etti.

HABERİN ÖZETİ

Çocukları katledilen annelerden Ulus Meydanı'nda adalet çağrısı! Yasemin Minguzzi'nin sözleri yürek yaktıı

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Ankara Altındağ'daki Ulus Meydanı'nda toplanan aileler, öldürülen çocukları için adalet çağrısı yaparak katil zanlılarının cezalandırılmasını ve benzer durumların yaşanmaması için önlem alınmasını talep etti.
Sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği eylemde, vefat eden 130 çocuğun isimleri okunarak yoklama alındı.
Grup adına konuşan Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, yasaların çıkmasını ve çocukların daha fazla katledilmemesini istedi.
STK başkanlarından Bilgen Kömüş, kaybedilen 130 evlat için mücadele edeceklerini ve ailelerin yalnız yürümeyeceğini belirtti.
Kömüş, çocukların Anneler Günü'nde ailelerinin yanında olamayacağını vurguladı.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Çocukları katledilen annelerden Ulus Meydanı'nda adalet çağrısı! Yasemin Minguzzi'nin sözleri yürek yaktıı

YASEMİN MİNGUZZİ: ÜLKEMİZİN GÜZEL ÇOCUKLARI DAHA FAZLA KATLEDİLMESİN

Sivil toplum kuruşlarının destek verdiği eylemde, vefat eden 130 çocuğun isimleri okunarak yoklama alındı. Grup adına konuşma yapan Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, "Daha fazla bizi oyalamalarına izin vermeyelim. Lütfen artık bu yasa çıksın. Sürekli çocuklarımızı kaybetmeye devam ediyoruz. Bizler çok acı çekiyoruz. Yarın 10 Mayıs Anneler Günü. Bizim evlatlarımız yanımızda değil. Bizim evlatlarımız bize çiçek getiremeyecek. Bunların hesabını kim verecek. Lütfen artık bir şeyler değişsin. Ülkemizin güzel çocukları daha fazla katledilmesin" dedi.

Çocukları katledilen annelerden Ulus Meydanı'nda adalet çağrısı! Yasemin Minguzzi'nin sözleri yürek yaktıı

"ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİNİZ"

STK başkanlarından Bilgen Kömüş ise, "Meydanlardayız, meclisteyiz, sosyal medyadayız, her yerdeyiz. Bugün aramızda olmayan 130 evladımız için var gücümüzle hep birlikte bağırmaya devam edeceğiz. Birileri bizi duyana kadar bağıracağız. Sosyal medyada bağıracağız. Birileri sosyal medyada adalet aranmaz dese de biz bağıracağız" açıklamalarında bulundu.

Çocukları katledilen annelerden Ulus Meydanı'nda adalet çağrısı! Yasemin Minguzzi'nin sözleri yürek yaktıı

Kömüş, vefat eden çocukların Anneler Günü'nde ailelerinin yanında olamayacağını vurgulayarak, "Bu annelere bırakılan bu travmaları yaşatan, bu acının yanında katil yakınlarıyla muhatap olan kim varsa ve bu aileleri tehdit etmeye cüret eden kim varsa biz Türk milleti olarak bizzat tam karşılarındayız. Asla yalnız yürümeyeceksiniz. Bugün Gaziantep'ten, Çorum'dan, İstanbul'dan, Batman'dan ve Adana'dan gelen her bir ailemize söz veriyorum. Sesimiz nerede çıkıyorsa, kim bizi nerede duyacaksa biz oradayız" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi’den yürekleri dağlayan açıklama! “Korksunlar benden, durmayacağım!”
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.