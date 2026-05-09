Ankara Altındağ'daki Ulus Meydanı'nda toplanan aileler, öldürülen çocukları için adalet çağrısı yaparak katil zanlılarının, hak ettikleri cezaya çarptırılmasını ve benzer durumların yaşanmaması için gereken önlemlerin alınmasını talep etti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Çocukları katledilen annelerden Ulus Meydanı'nda adalet çağrısı! Yasemin Minguzzi'nin sözleri yürek yaktıı Ankara Altındağ'daki Ulus Meydanı'nda toplanan aileler, öldürülen çocukları için adalet çağrısı yaparak katil zanlılarının cezalandırılmasını ve benzer durumların yaşanmaması için önlem alınmasını talep etti. Sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği eylemde, vefat eden 130 çocuğun isimleri okunarak yoklama alındı. Grup adına konuşan Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, yasaların çıkmasını ve çocukların daha fazla katledilmemesini istedi. STK başkanlarından Bilgen Kömüş, kaybedilen 130 evlat için mücadele edeceklerini ve ailelerin yalnız yürümeyeceğini belirtti. Kömüş, çocukların Anneler Günü'nde ailelerinin yanında olamayacağını vurguladı.

YASEMİN MİNGUZZİ: ÜLKEMİZİN GÜZEL ÇOCUKLARI DAHA FAZLA KATLEDİLMESİN

Sivil toplum kuruşlarının destek verdiği eylemde, vefat eden 130 çocuğun isimleri okunarak yoklama alındı. Grup adına konuşma yapan Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, "Daha fazla bizi oyalamalarına izin vermeyelim. Lütfen artık bu yasa çıksın. Sürekli çocuklarımızı kaybetmeye devam ediyoruz. Bizler çok acı çekiyoruz. Yarın 10 Mayıs Anneler Günü. Bizim evlatlarımız yanımızda değil. Bizim evlatlarımız bize çiçek getiremeyecek. Bunların hesabını kim verecek. Lütfen artık bir şeyler değişsin. Ülkemizin güzel çocukları daha fazla katledilmesin" dedi.

" ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİNİZ"

STK başkanlarından Bilgen Kömüş ise, "Meydanlardayız, meclisteyiz, sosyal medyadayız, her yerdeyiz. Bugün aramızda olmayan 130 evladımız için var gücümüzle hep birlikte bağırmaya devam edeceğiz. Birileri bizi duyana kadar bağıracağız. Sosyal medyada bağıracağız. Birileri sosyal medyada adalet aranmaz dese de biz bağıracağız" açıklamalarında bulundu.

Kömüş, vefat eden çocukların Anneler Günü'nde ailelerinin yanında olamayacağını vurgulayarak, "Bu annelere bırakılan bu travmaları yaşatan, bu acının yanında katil yakınlarıyla muhatap olan kim varsa ve bu aileleri tehdit etmeye cüret eden kim varsa biz Türk milleti olarak bizzat tam karşılarındayız. Asla yalnız yürümeyeceksiniz. Bugün Gaziantep'ten, Çorum'dan, İstanbul'dan, Batman'dan ve Adana'dan gelen her bir ailemize söz veriyorum. Sesimiz nerede çıkıyorsa, kim bizi nerede duyacaksa biz oradayız" diye konuştu.