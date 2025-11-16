Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Çocuklarının oyunundan acı haber! 10 yaşındaki küçük çocuğun cesedi bulundu

Bursa'da 5 çocuğun dere kenarında top oynadığı sırada arkadaşının terliğini alabilmek için dereye giren 10 yaşındaki Hızır Ali, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgede arama yapan jandarma ekipleri küçük Hızır Ali'nin cansız bedenini düştüğü yerden 500 metre ileride dere yatağında buldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çocuklarının oyunundan acı haber! 10 yaşındaki küçük çocuğun cesedi bulundu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.11.2025
saat ikonu 17:32
|
GÜNCELLEME:
16.11.2025
saat ikonu 17:32

Karacabey ilçesinde çocuklardan Emirhan Yıldız, topa vurmak isterken terliği ayağından çıkıp dereye fırladı. Bunun üzerine terliği almak için suya giren 10 yaşındaki Hızır Ali’nin, içindeki taşın üzerinde ayağı kayarak dengesini kaybettiği öğrenildi.

Çocuklarının oyunundan acı haber! 10 yaşındaki küçük çocuğun cesedi bulundu

CANSIZ BEDENİ 500 METRE İLERİDE BULUNDU

Akıntıya kapılan küçük , kısa sürede gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışması sonucu Hızır Ali’nin cansız bedeni, düştüğü yerden yaklaşık 500 metre ileride bulundu. Hızır Ali’nin cenazesi otopsi için Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili jandarma ekiplerinin geniş çaplı soruşturma başlattı.

Çocuklarının oyunundan acı haber! 10 yaşındaki küçük çocuğun cesedi bulundu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Küçük çocuğa kaşla göz arasında hırsızlık yaptırdılar!
Scooter sürerken hayatını kaybetti! 12 yaşındaki çocuk feci kazadan kurtulamadı
ETİKETLER
#kaybolma
#arama kurtarma
#bursa
#çocuk
#ölüm
#jandarma
#dere
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.