Çocukluk hayaline adım adım ilerliyor! Azim ve disiplin başarıyı getirdi

Bayburt Şehitler Ortaokulu öğrencisi Hasan İmamoğlu, disiplinli ve azimli çalışmayla Liselere Geçiş Sınavı'da (LGS) aldığı puan ile Bayburt il birincisi oldu.

ÇOCUKLUK HAYALİNİN PEŞİNDEN KOŞUYOR

Sınavdan 491 puan alan İmamoğlu, 90 soruluk sınavda sadece Türkçe ve İnkılap Tarihi derslerinden birer yanlışı oldu. İmamoğlu, çocukluk hayali olan Uzay ve Uçak Mühendisliği Bölümünü okuyabilmek için çok çalıştığını söyledi. Günde 2 saatini ders çalışmaya ayırdığını belirten İmamoğlu, tercihinin fen lisesinden yana olacağını ifade etti.

SINAVA GİRECEK ARKADAŞLARINA TAVSİYE

Sınavda başarı elde etmesindeki en büyük etkenin idealleri olduğunu belirten İmamoğlu, ailesi ve okuldaki öğretmenlerinin desteğiyle istediği sonuca ulaştığının altını çizdi. Sınava girecek öğrencilere tavsiyelerde bulunan İmamoğlu, bol bol çalışmalarını ancak kendilerini sıkmamalarını ve stres yapmamalarını önerdi, bu sayede onların da başarabileceklerini vurguladı. Kendine koyduğu hedefe adım adım ilerleyen İmamoğlu, "LGS'de 491 puan alarak Bayburt il birincisi oldum. Yanlışlarım Türkçe ve İnkılap Tarihi dersinden, başka yanlışım yok. Bu başarıyı elde etmemde kendi ideallerim ve okulumun çok büyük etkileri var. Okuldaki öğretmenlerim ne zaman bir sorum olsa hep yardımcı oldular, bana motivasyon kaynağı oldular onlara çok teşekkür ediyorum. Küçüklüğümden beri bir hedefim var, Uzay ve Uçak Mühendisi olmak, onu gerçekleştirmek için bol bol çalıştım" diye konuştu.

ÖĞRETMENİNDEN ÖVGÜLER

Şehitler Ortaokulu Müdürü Mahir Pamukcu ise öğrencilerinin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Pamukcu, İmamoğlu'na bundan sonraki hayatında başarılar dileyerek, "Okulumuz öğrencilerinden Hasan İmamoğlu LGS'de Bayburt il birincisi olarak, bizleri gururlandırdı. Öğrencimizin bu seviyeye ulaşmasında öğretmenlerimizin ve ailesinin büyük desteği oldu. Gayet samimi, disiplinli çalışmayla bu başarıyı elde etti. Öğrencimiz daha iyisini yapabilirdi, daha yüksek puan alabilirdi, biraz heyecanlandığını düşünüyoruz. İleriki hayatında daha güzel sonuçlar elde edeceğine eminiz. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyor, öğrencimizi kutluyoruz" ifadelerini kullandı.