Bursa LGS birincileri hangi okuldan 2025? Kaç kişinin full yaptığı açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi sınavı 15 Haziran'da uygulandı, sonuçlar 11 Temmuz'da erişime açıldı. Milyonlarca öğrencinin katıldığı sınavla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken Bursa'da bir okulda 36 öğrencinin tam puan aldığı iddia edildi.

BURSA LGS BİRİNCİLERİ HANGİ OKULDAN 2025?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'ndan 36 öğrencinin tam puan aldı iddialarına karşı "Bursa'da 20 öğrencimiz (tam puan yapan) var" dedi.

LGS'de 544 okuldan birinci çıkaran yerler arasında İzmir, Ankara ve İstanbul yer aldı. İstanbul'dan 163, Ankara'dan 56, İzmir'den ise 49 öğrenci sınavda 500 tam puan alırken diğer 63 ilde veriler şöyle:

"Antalya'dan 36, Konya'dan 29, Adana'dan 26, Gaziantep'ten 23, Bursa'dan 20, Kocaeli'den 19, Kayseri'den 18, Mersin'den 17, Samsun'dan 15, Balıkesir'den 14, Trabzon'dan 11, Diyarbakır, Eskişehir ile Kahramanmaraş'tan 10'ar, Afyonkarahisar'dan 9, Aydın, Tekirdağ, Malatya, Manisa, Erzurum ile Denizli'den 8'er, Kırşehir ile Sakarya'dan 7'şer, Isparta, Amasya ile Çanakkale'den 6'şar, Tokat, Sivas, Aksaray, Hatay, Mardin ile Kütahya'dan 5'er, Şanlıurfa, Osmaniye, Muğla, Uşak, Çorum ile Edirne'den 4'er, Zonguldak, Elazığ, Giresun, Kırıkkale, Van, Niğde, Nevşehir, Kastamonu ile Batman'dan 3'er, Muş, Adıyaman, Yalova, Karabük, Karaman, Bolu ile Erzincan'dan 2'şer, Yozgat, Düzce, Bartın, Burdur, Gümüşhane, Bitlis, Ordu, Bingöl ile Rize'den ise birer öğrenci sınavda 500 tam puan aldı." Bu öğrencilerin 63'ünü imam hatip ortaokullarındaki lise adayları oluşturdu.

BURSA LGS KAÇ KİŞİ FULL ÇEKTİ, TAM PUAN ALDI?

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, X hesabından Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'ndan 36 öğrencinin LGS sınavında 500 tam puan aldığını iddia etti. Paylaşımın ardından Türkiye genelindeki diğer tüm İmam Hatip Ortaokullarında 500 tam puan alan öğrenci sayısının ise toplamda 27 olduğunu iddia etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, iddialar hakkında "O milletvekili arkadaşımız 'sadece bu imam hatip ortaokulunda 39 öğrenci tam puan almış' diyor. Nerede 39 öğrenci? Bursa'da 20 öğrencimiz (tam puan yapan) var. Bu tür dediğim gibi normal siyasi münakaşalarda siyasi arenada konuşulur, bununla ilgili yargı süreçleri yürür vesaire ama çocuklarımız üzerinden bunu yapmayalım." ifadelerini kullanmıştı.