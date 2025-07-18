Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Bursa LGS birincileri hangi okuldan 2025? Kaç kişinin full yaptığı açıklandı

MEB tarafından uygulanan LGS sınavında süreç devam ediyor. Sınav sonuçları 11 Temmuz'da erişime açılırken milyonlarca kişi Bursa'da birinci olanların hangi okuldan olduğunu araştırmaya başladı. Bursa'da Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'ndan 36 öğrencinin tam puan aldığına yönelik iddialara ise cevap geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bursa LGS birincileri hangi okuldan 2025? Kaç kişinin full yaptığı açıklandı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 12:01

Liselere Geçiş Sistemi sınavı 15 Haziran'da uygulandı, sonuçlar 11 Temmuz'da erişime açıldı. Milyonlarca öğrencinin katıldığı sınavla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken 'da bir okulda 36 öğrencinin tam puan aldığı iddia edildi.

BURSA LGS BİRİNCİLERİ HANGİ OKULDAN 2025?

Yusuf Tekin, Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'ndan 36 öğrencinin tam puan aldı iddialarına karşı "Bursa'da 20 öğrencimiz (tam puan yapan) var" dedi.

Bursa LGS birincileri hangi okuldan 2025? Kaç kişinin full yaptığı açıklandı

'de 544 okuldan birinci çıkaran yerler arasında İzmir, Ankara ve İstanbul yer aldı. İstanbul'dan 163, Ankara'dan 56, İzmir'den ise 49 öğrenci sınavda 500 tam puan alırken diğer 63 ilde veriler şöyle:

"Antalya'dan 36, Konya'dan 29, Adana'dan 26, Gaziantep'ten 23, Bursa'dan 20, Kocaeli'den 19, Kayseri'den 18, Mersin'den 17, Samsun'dan 15, Balıkesir'den 14, Trabzon'dan 11, Diyarbakır, Eskişehir ile Kahramanmaraş'tan 10'ar, Afyonkarahisar'dan 9, Aydın, Tekirdağ, Malatya, Manisa, Erzurum ile Denizli'den 8'er, Kırşehir ile Sakarya'dan 7'şer, Isparta, Amasya ile Çanakkale'den 6'şar, Tokat, Sivas, Aksaray, Hatay, Mardin ile Kütahya'dan 5'er, Şanlıurfa, Osmaniye, Muğla, Uşak, Çorum ile Edirne'den 4'er, Zonguldak, Elazığ, Giresun, Kırıkkale, Van, Niğde, Nevşehir, Kastamonu ile Batman'dan 3'er, Muş, Adıyaman, Yalova, Karabük, Karaman, Bolu ile Erzincan'dan 2'şer, Yozgat, Düzce, Bartın, Burdur, Gümüşhane, Bitlis, Ordu, Bingöl ile Rize'den ise birer öğrenci sınavda 500 tam puan aldı." Bu öğrencilerin 63'ünü imam hatip ortaokullarındaki lise adayları oluşturdu.

Bursa LGS birincileri hangi okuldan 2025? Kaç kişinin full yaptığı açıklandı

BURSA LGS KAÇ KİŞİ FULL ÇEKTİ, TAM PUAN ALDI?

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, X hesabından Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'ndan 36 öğrencinin LGS sınavında 500 tam puan aldığını iddia etti. Paylaşımın ardından Türkiye genelindeki diğer tüm İmam Hatip Ortaokullarında 500 tam puan alan öğrenci sayısının ise toplamda 27 olduğunu iddia etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, iddialar hakkında "O milletvekili arkadaşımız 'sadece bu imam hatip ortaokulunda 39 öğrenci tam puan almış' diyor. Nerede 39 öğrenci? Bursa'da 20 öğrencimiz (tam puan yapan) var. Bu tür dediğim gibi normal siyasi münakaşalarda siyasi arenada konuşulur, bununla ilgili yargı süreçleri yürür vesaire ama çocuklarımız üzerinden bunu yapmayalım." ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
LGS iptal mi olacak 2025? Sosyal medyada iddialar arttı
LGS birincileri hangi okullardan, kaçı imam hatip? Bakan Tekin yanıtladı
ETİKETLER
#bursa
#milli eğitim bakanı
#liselere geçiş sınavı
#Lgs
#Tam Puan
#İmam Hatip Ortaokulu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.