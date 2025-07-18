LGS iptal mi olacak 2025? Sosyal medyada iddialar arttı

MEB tarafından uygulanan LGS sınavı bu sene 15 Haziran'da uygulandı, sonuçlar 11 Temmuz'da erişime açıldı. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS'de birinci olan öğrenci sayısı hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı. Sosyal medyada artan iddialar siyasi isimler tarafından da devam ederken Bakan Tekin, "Bu kadar açıklama yapmamıza rağmen bu şekilde çocuklarımızı demoralize edecek şeylerden çok rahatsız oluyorum." dedi.

LGS İPTAL Mİ OLACAK 2025?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son günlerde artan iddialar hakkında açıklamada bulunurken İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez'in LGS kapsamındaki merkezi sınavla ilgili iddiaları hakkında "Bu kadar açıklama yaptıktan sonra beni üzen şey şu; İnsanlar siyaset yapabilirler. Siyaset yaparken de kişisel olarak şahsımızla ilgili ya da siyasi rakipleriyle ilgili eleştirilerde bulunmaları çok doğaldır, iftira atarlar, hakaret yaparlar. Bunlar hepsi yargı süreçleri ve siyasi nezaket içerisinde değerlendirilmesi gereken şeyler.

Defaten açıklama yapmamıza rağmen bu konuda herhangi bir probleminiz varsa yargı organlarına başvurun, biz orada tekrar kendimizi değerlendirelim, görelim. Bu kadar açıklama yapmamıza rağmen bu şekilde çocuklarımızı demoralize edecek, onların hukuksuzluğu, kendilerine yönelik bir haksızlık yapıldığına dair onlara bir algı oluşturabilecek bu tür şeyleri yapmalarından gerçekten çok rahatsız oluyorum. Bir baba olarak, bir insan olarak rahatsızım, bunu yapmamaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Son günlerde artan iddialar devam ederken Yusuf Tekin tarafından herhangi bir iptal durumuna dair açıklama gelmedi. LGS süreci normal seyrinde devam ediyor.

LGS İPTAL OLDU MU SON DAKİKA?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan LGS hakkında çeşitli iddialar devam ediyor. Sınavda soru kitapçıklarının önceden paylaşılıp paylaşılmadığına dair artan iddialar hakkında hemen gerekli inceleme ve araştırma yapıldığını söyleyen Tekin, saat 10.45'te biten sözel oturumun soruları hakkında soruşturma açılan birisi tarafından fotoğraflanarak saat 11.57'de paylaşıldığını söyledi. ""Bir kere bizim PDF materyalimiz değil. Yani soruların çalındığı iddiası külliyen yalan. Böyle bir olay yok. Yayınlanan PDF görüntüsü, sınav saat 10.45'te bitiyor, saat 11.57'de yayınlanmış. Buradan sınavın güvenliğiyle ilgili bir iddiayı ileri sürmek hangi mantık çerçevesinde yapılıyor bilmiyorum." ifadelerini kullanan Bakan Tekin, LGS sınavının iptal olma durumuna karşı herhangi bir açıklama yapmazken sınav süreci normal seyrinde devam edecek.

LGS tercih süreci 24 Temmuz 17.00'ye kadar sürerken yerleştirme sonuçları ile boş kontenjanlar 4 Ağustos tarihinde MEB sitesinden açıklanacak.