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 | Özge Sönmez

Çöl tozları şehrin rengini değiştirdi! 'Maskesiz dışarı çıkmayın' uyarısı

Afrika'dan gelen çöl tozları Türkiye'yi esir aldı. İzmir'e ulaşan çöl tozları kentin rengini değiştirdi. Prof. Dr. Yaşar, astım gibi solunum rahatsızlığı olanlar için de maske uyarısında bulundu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 12:58
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 12:58

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Batı Afrika ülkesi Mali üzerinden gelen çöl tozlarının ülkemize giriş yaptığı ve bir süre etkisini göstereceği bildirildi. Birçok ilde görülen çöl tozları İzmir'e kadar ulaştı. Lodos ve sağanağın da etkisiyle çamur şeklinde yağan çöl tozları kentin rengini değiştirdi. Kentte havanın rengi griye dönerken, çöl tozları şehrin iki yakasının zor görülmesine sebep oldu. O anlar drone ile havadan görüntülendi. Öte yandan, çöl tozu ve hafif yağmurun etkisiyle araçlar da çamura bulandı. Tozun etkisiyle otomobillerin kirlendiği gözlemlendi.

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"ÇÖL TOZLARI DOĞA İÇİN MÜTHİŞ AVANTAJLI BİR ŞEYDİR"

Konuyla ilgili ise açıklamalarda bulunan İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, çöl tozlarının şu an mevsimi olduğunu ve baharı müjdelediğini belirtti. 23 Mart'tan sonra oldukça yoğun bir çöl tozu taşınımının başladığını kaydeden Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Her yıl mart ayının son günlerinde çöl tozu taşınımı başlar ve baharı müjdeler. Bütün ağaçlar uyanmaya başlar. Çöl tozları yaşamın olmazsa olmazlarıdır. İçlerinde her türlü besleyici element ve aminoasitler vardır. Her yer yeşil olamaz. Mutlaka dünyanın yaklaşık yüzde 30'luk bir kesimi çöl olmak zorunda. Her yıl yaklaşık 2 milyar ton çöl tozu, rüzgarlar tarafından çöllerden alınır ve bütün dünyaya serpiştirilir. Ormanların bütün sebebi çöl tozlarıdır. Eğer çöl tozları varsa ormanlar vardır. Çöl tozları olmazsa dünyada yeşillik kalmaz. Doğa için müthiş avantajlı bir şeydir. Çöl tozlarının doğaya katkısı çok fazladır. Ne kadar çöl tozu varsa o kadar verimli bir yıl geçer" ifadelerine yer verdi.

"MASKE TAKIN" UYARISI GELDİ

Çöl tozlarının insanlar üzerinde bahar alerjileri gibi olumsuz etkilerinin de olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yaşar, "Çöl tozları geldiği zaman örneğin çam ağacı 12 buçuk milyar polen bırakır. Arabaların üzerinde görülen sarı lekeler de polendir. Normal bir hapşırık yaklaşık 4 saniyede aşağı iniyorsa, çöl tozlarının olduğu dönemlerde hapşırıklar yaklaşık 1 dakika havada kalır. Oradan geçen bütün insanları da enfekte eder. Çöl tozlarının maksimum seviyeye ulaşma zamanı nisan ayının başlarıdır. İnsanlarda, kuru öksürük, göz yaşarması ve baş ağrısı gibi etkilere sebep olabilir. Astım sorunu olanların da özellikle maske takması gerekir. Bu maskeler, 15 Nisan'a kadar da takılı kalmalı" diye konuştu

ETİKETLER
#izmir
#alerji
#sağanak
#savanak
#hava kirliliği
#çöl tozu
#lodos
#hava-durumu
#Sağlık Uyarısı
#Prof. Dr. Doğan Yaşar
#Yaşam
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