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 | Özge Sönmez

Çöpe atılan otomobili görenler şaştı kaldı! Poşet gibi bırakıp gittiler

Antalya'nın Serik ilçesinde çöpe atılan otomobili görenleri şaşkına çevirdi. Motorunun alındığı tespit edilen araç, mahallelinin ihbarıyla yediemin otoparkına çekildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 16:04
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 16:07

İlginç manzara Antalya'nın Serik ilçesinde kaydedildi. Öpe atılan otomobili görenler gözlerine inanamadı. Durum karşısında ne yapacağını şaşıran mahalleli ise olayı ekiplere bildirdi. Polis ekipleri araçta yaptıkları incelemenin ardından çöp konteyneri yanında atıl vaziyette buldu ve motor parçalarının söküldüğünü belirledi.

Çöpe atılan otomobili görenler şaştı kaldı! Poşet gibi bırakıp gittiler

ARAÇ OTOPARKA ÇEKİLDİ

Ekipler plaka sorgulamasından aracın hacizli, arama ve yakalama kaydı olduğunu tespit etti. Polis arama kaydı bulunan aracı çekici çağırarak yediemin otopark görevlilerine teslim etti. Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.

Çöpe atılan otomobili görenler şaştı kaldı! Poşet gibi bırakıp gittiler

"GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIK"

Bölge sakinlerinden Bülent Altıntaş, "Arabayı birkaç gün önce bırakmışlar. Kimin olduğu da belli değil. Biz de şaşırdık. Polise haber verildi ve çekici alıp götürdü aracı. Bu milli servet. Nostaljik bir araç. Bizim mahallede oturanlar aracın parçalarını almak istedi ama aracın plakası üzerinde, ruhsatı içerisinde ancak motoru sökülmüştü. Herhalde bir sıkıntısı var" dedi.

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