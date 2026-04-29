Çöplükte hurda ararken buldukları şaşkına çevirdi! Sivaslı hurdacı durumu hemen yetkililere bildirdi

Sivas’ın Gürün ilçesinde hurdacılık yapan Mehmet Özdemir, çöplükten hurda topladığı sırada tarihi olduğunu düşündüğü materyal gördü. Çöplük içindeki hurdanın içinden topladığı onlarca tarihi eseri alarak durumu yetkililere bildirdi.
Yapılan incelemeler neticesinde, tarihi eserlerin 102 sikke, 11 yüzük, 7 obje, 3 heykel, 2 mühür, 1 ok ucu, 1 yüzük parçası, 1 madeni paradan oluştuğu belirlendi. 128 parçadan oluşan tarihi eserler Sivas Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.