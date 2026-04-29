Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Çöplükte hurda ararken buldukları şaşkına çevirdi! Sivaslı hurdacı durumu hemen yetkililere bildirdi

Sivas'ta çöplükten hurda toplayan bir vatandaş buldukları karşısında şaşkına döndü. Hurdaların arasında 128 parçadan oluşan tarihi eser ile büyük heyecan yaşayan şahsın bulduğu tarihi eserler Sivas Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 14:16
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 14:16

Sivas’ın Gürün ilçesinde hurdacılık yapan Mehmet Özdemir, çöplükten hurda topladığı sırada tarihi olduğunu düşündüğü materyal gördü. Çöplük içindeki hurdanın içinden topladığı onlarca tarihi eseri alarak durumu yetkililere bildirdi.

BULUNAN TARİHİ ESERLER 128 PARÇADAN OLUŞUYOR

Yapılan incelemeler neticesinde, tarihi eserlerin 102 sikke, 11 yüzük, 7 obje, 3 heykel, 2 mühür, 1 ok ucu, 1 yüzük parçası, 1 madeni paradan oluştuğu belirlendi. 128 parçadan oluşan Sivas Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

