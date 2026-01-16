Menü Kapat
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Corendon Airlines kabin memuru alacak! İşte aranan şartlar

Corendon Airlines, kabin memuru alımı yapacak. Şirketin Antalya'daki merkezinde görevlendirilecek pozisyonlara, deneyimli ve deneyimsiz adaylar aranıyor.

Corendon Airlines kabin memuru alacak! İşte aranan şartlar
Corendon Airlines, Antalya'daki merkezinde görevlendirilecek pozisyonlara kabin memuru alımı yapacak. Yapılan açıklamada tüm detaylar ve başvuru bağlantılarının LinkedIn üzerinden erişime açıldığı bildirildi.

ARANAN ŞARTLAR

Başvuracak adayların Türk vatandaşı olması ve en az iki yıl geçerli Türk pasaportuna sahip bulunması gerekiyor. Kabin memurlarının Antalya merkezli görev yapacak olması nedeniyle, Antalya'da ikamet eden ya da buraya taşınabilecek kişiler tercih ediliyor. Adayların uçuş görevlerini yerine getirmelerine engel herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması ve adli sicil kaydının olmaması şartı aranıyor. Eğitim kriterleri kapsamında, Türkiye'de eğitim almış adaylardan en az ön lisans mezuniyeti istenirken, yurt dışında eğitim görmüş adayların en az 10 yıllık eğitim sürecini tamamlamış ve lise diploması ya da dengi bir belgeye sahip olması gerekiyor. Dil yeterliliğinde ise İngilizcede en az B1 seviyesinde yetkinlik tercih ediliyor. Rusça, Almanca, Felemenkçe ve diğer Avrupa dillerinden birinde iyi seviyede bilgi sahibi adaylar öncelikli değerlendiriliyor. Deneyimli kabin memuru adaylarının son aktif uçuşlarının beş yıldan eski olmaması ve geçerli TES (Attestation) belgesine sahip olmaları gerektiği kaydedildi.

BAŞVURULAR LİNKEDIN ÜZERİNDEN ALINIYOR

Corendon Airlines'ın kabin memuru alımına ilişkin tüm detaylar ve başvuru bağlantılarının LinkedIn üzerinden erişime açıldığı bildirildi.

#Yaşam
