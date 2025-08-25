Çankırı'da kan donduran vahşet! Dayısını öldürüp cesedini metruk eve gömdü

Kan donduran olay Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine bağlı Hacımuslu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan E.Y. (28), Ankara'nın Mamak ilçesindeki Kayaş İlçe Emniyet Amirliği'ne giderek dayısı Murat Aygen'i (41) 20 Ağustos günü av tüfeği ile öldürdüğünü ve cesedi köydeki metruk bir eve gömdüğünü itiraf etti.

CESET GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU

İtiraf üzerine Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahsın itirafta söylediği metruk evde arama yapıldı. Yapılan aramada, bir süredir kayıp olarak aranan Aygen'in cesedi gömülü olarak bulundu. Cumhuriyet savcısının talimatıyla Ankara'dan Çankırı'ya getirilen E.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.