Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Değeri parayla ölçülmüyor! Yarım asırlık kamyonu yerinden kıpırdatmadı: Sırrı ardındaki duygusal bağda gizli

Trabzon'un Maçka ilçesinde yol kenarında üstü kapalı bir garajın içindeki kamyonu görenler hikayesini merak ediyor... Baba yadigarı olduğu öğrenilen yarım asırlık geçmişe sahip Ford marka kamyonun gelen yüksek tekliflere rağmen satılmıyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 09:44

Trabzon'un Maçka ilçesinde baba yadigarı ve yarım asırlık geçmişe sahip Ford marka kamyonu görenler hayranlığını gizleyemiyor. Kapalı garajda 7 yıldır büyük bir özenle korunan kamyonun sahibi Maçka Ziraat Odası Başkanı Ogün Oğuz, babasının hatırasına gözü gibi baktığını söyledi.

YÜKSEK TEKLİFLERE RAĞMEN SATMIYOR

Araca yüksek teklifler gelmesine rağmen satmadıklarını dile getiren Oğuz, kendileri hayatta olduğu sürece baba yadigarı kamyonu saklayacaklarını ve vasiyet bile bıraktıklarını belirtti.

2019'DAN SONRA BİR DAHA TRAFİĞE ÇIKMADI

Baba Refik Oğuz’un özellikle 1990’lı yıllarda Trabzon Limanı’ndan İran’a yapılan uluslararası taşımacılıkta aracı uzun süre kullandığını hatırlatan Oğuz, 2019’daki vefatının ardından kamyonun bir daha trafiğe çıkmadığını ifade etti.

"HATIRA OLARAK SAKLIYORUZ"

Türkiye’de bu tür eski ticari araçların giderek azaldığına dikkat çeken Oğuz, kamyonun kendileri için yalnızca bir araç değil, aynı zamanda aile geçmişlerinin bir simgesi olduğunu belirtti. Oğuz, “Şu an da çalışır durumda ancak bizim kullanım alanımız olmadığı için hatıra olarak saklıyoruz. Biz yaşadığımız sürece, hatta varislerimize de vasiyet ettik, burada kalacak” diye konuştu.

