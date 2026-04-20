İstanbul Bakırköy’den E5 Yanyol’a bağlanan İncirli Kavşağı'nda saat 23.00 sıralarında yaşanan olayda seyir halindeki otomatik vitesli hafif ticari araç bir anda kendini kilitleyerek durdu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bakırköy'de ticari araç yol ortasında kilitlendi! Vatandaş araç sahibine çıkıştı: 3 senelik ehliyetliyim kafayı yiyeceğim İstanbul Bakırköy'de İncirli Kavşağı'nda seyir halindeki otomatik vitesli hafif ticari aracın kendini kilitleyerek durması trafiğe neden oldu. Olay, saat 23.00 sıralarında İncirli Kavşağı'nda meydana geldi. Aracın yol ortasında durması üzerine otobüs ve araç kuyruğu oluştu. Bekleyen otobüsteki bazı yolcular yürümek zorunda kaldı. Araç sahibinin yolcuların aracı elle taşıma teklifini kabul etmemesi üzerine tartışma yaşandı. Trafik, aracın çekilmesiyle normale döndü.

Aracın yol ortasında durması üzerine kavşak üzerinde otobüs ve araç kuyruğu oluşurken, bekleyen otobüsteki bazı yolcular yürüyerek ilerlemek zorunda kaldı.

Otobüsteki vatandaşlar, aracı elle taşımayı teklif etse de sürücü kabul etmeyince taraflar arasında tartışma yaşandı.

ARAÇ SAHİBİYLE YOLCU TARTIŞTI

Yolculardan biri "3 senelik ehliyetliyim kafayı yiyeceğim ya!" diye araç sahibine tepki gösterirken araç sahibi de "Ben senin yaşın kadar ehliyetliyim kurban olduğum." cevabı geldi.

Araçlar geri giderek başka yönden giderken trafik aracın çekilmesiyle normale döndü.