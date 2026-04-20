Bakırköy'de ticari araç yol ortasında kilitlendi! Vatandaş araç sahibine çıkıştı: 3 senelik ehliyetliyim kafayı yiyeceğim

İstanbul Bakırköy’den E5 Yanyol’a bağlanan İncirli Kavşağı'nda saat 23.00 sıralarında yaşanan olayda seyir halindeki otomatik vitesli hafif ticari araç bir anda kendini kilitleyerek durdu.
Aracın yol ortasında durması üzerine kavşak üzerinde otobüs ve araç kuyruğu oluşurken, bekleyen otobüsteki bazı yolcular yürüyerek ilerlemek zorunda kaldı.
Otobüsteki vatandaşlar, aracı elle taşımayı teklif etse de sürücü kabul etmeyince taraflar arasında tartışma yaşandı.
Yolculardan biri "3 senelik ehliyetliyim kafayı yiyeceğim ya!" diye araç sahibine tepki gösterirken araç sahibi de "Ben senin yaşın kadar ehliyetliyim kurban olduğum." cevabı geldi.
Araçlar geri giderek başka yönden giderken trafik aracın çekilmesiyle normale döndü.