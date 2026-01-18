Menü Kapat
Demir çubuklu kavganın sebebi belli oldu! Meğer duvara tuvaletini yapmış

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde esnaf, yolcu otobüsü şoförleri ve muavinleri arasında çıkan demir çubuklu kavganın sebebi belli oldu. Otobüsten inen bir yolcunun duvara tuvaletini yaptığı, kavganın da esnafın duruma tepki göstermesi üzerine çıktığı öğrenildi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Yolçatı mevkiinde Muş'tan Bursa'ya seyir halinde olan yolcu otobüsü lavaboya gitmek isteyen bir yolcu için kısa süreliğine durdu. Aşağı inen yolcu duvarın arkasına geçerek, tuvaletini yapmaya başladı. Durumu görüp dışarı çıkan market sahibi Mehmet Baydaş, tuvalet yapılan yerin ev olduğunu söyleyerek duruma tepki gösterdi ve ileride tuvaletin olduğunu söyledi. Baydaş, şoförle konuştuğu sırada muavinin saldırısına uğradı. Bunun üzerine taraflar arasında kavga çıktı. Diğer şoför ise marketin içerisine girerek soba kenarındaki demir çubuğu aldı ve kavgaya karıştı. Yaralanan ve darp raporu alan Mehmet ve Gıyasettin Baydaş, durumu jandarma ile polise bildirerek şikayetçi oldu.

Demir çubuklu kavganın sebebi belli oldu! Meğer duvara tuvaletini yapmış

“KENDİLERİNİ NAZİK BİR ŞEKİLDE UYARDIM GERİSİNİ DAHA GÖRMEDİM"

Yaşadıklarını anlatan Mehmet Baydaş, "Otobüs durdu. Bir tane yolcu indi. Evin girişinde merdivenin orada tuvaletini yapmaya başladı. Genç biriydi. Kendisini uyardım buna rağmen yine devam etti. Muavini ve şoförü uyardım. Güzel bir dil ile anlattım. Yaptığınız ayıptır. Yukarda evim, annem, babam ve kardeşlerim var dedim. Ben kendilerini nazik bir şekilde uyardım. Gerisini daha görmedim. Muavin bir yerden şoför bir yerden vurmaya başladı. Ellerinde sopalar vardı. Hatta bir şoför içeri giriyor ve sobanın şişi ile bana vuruyor. Ardından bize saldırdılar diyorlar. Onlar bizi darp etti. Darp raporlarımız da var. Şikayetçi de olduk. Şoförün biri 'yatak kısmında silah var, getirin kafasına sıkarım, gebertirim, dükkanını yakarım' dedi. Burası dağ başı mı eşkıya mısınız. Bir de otobüsüme saldırdılar diyorlar. Biz otobüse nasıl saldıralım. Şikayet eden benim. Jandarmayı da ben aradım. Ben saldırsam neden şikayet edeyim" ifadelerini kullandı.

Demir çubuklu kavganın sebebi belli oldu! Meğer duvara tuvaletini yapmış

