Pamuk şekerle adam dövdü! Düğün salonunda başlayan kavga sokağa taştı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan bir düğün salonunda meydana gelen olayda; davetli olarak salona giren aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada taş, yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Şahıslardan birinin de pamuk şekerin asılı olduğu sopayı alıp saldırdığı kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.