Tabka'da mermiler sustu, kutlamalar başladı! Halk sokaklara döküldü

Suriye'nin Rakka ilinin Tabka şehrinde halk, bölgenin terör örgütü YPG'den kurtarılmasını sokaklara çıkarak kutladı.
Yerel kıyafetlerini giyerek araçlarıyla Tabka caddelerine çıkanlar Suriye bayrakları taşırken çocuklar dahil çok sayıda Suriyeli Tabka Meydanı'nda bir araya geldi.
Suriyeli Hüseyin Hacı Ömer el-Ahmed, "Allah'a şükür, (Tabka'nın) kurtarılmasından sevinçliyiz. Allah, Suriye ordusuna zaferler versin." ifadelerine yer verdi.