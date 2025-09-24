Deniz faciası nişanlı çifti ayırdı: Kadın kurtarıldı, nişanlısı hayatını kaybetti

Arnavutköy Karaburun Sahili’nde denize giren İsveçli kadın ile Türk vatandaşı nişanlısı boğulma tehlikesi geçirdi. Kadın kısa süre sonra kurtarılırken, erkek ise kayboldu. 45 dakikalık çalışmanın ardından çıkarılan adam, hastaneye görüldüğü sırada hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Arnavutköy Karaburun Sahili’nde meydana geldi. İsveç vatandaşı Meryem Elmasri ile nişanlısı Türk vatandaşı Mahmut Rahmet, denize girmek için sahile geldi. Bir süre sonra denize giren Elmasri ve Rahmet, dalgalar arasında kayboldu. Meyrem Elmasri kısa sürede kıyıya çıkartılırken, nişanlısı Mahmut Rahmet dalgalar arasında gözden kayboldu.

HASTANE YOLUNDA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karadan ve denizden yürütülen yaklaşık 45 dakikalık arama çalışmalarında Rahmet, kıyıya yakın noktada ekipler tarafından bulunarak sahile çıkartıldı.

Ambulans ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Rahmet’in bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. 34 yaşındaki adam hastane yolunda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.