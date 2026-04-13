Denizlerde av yasağı başladı mı ne zaman başlayacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’de denizlerdeki su ürünleri stoklarını muhafaza etmek amacıyla uygulanan av yasağının 15 Nisan’da başlayacağını açıkladı. Gırgır ve trol teknelerini kapsayacak yasak uygulaması 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Düzenleme, balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve deniz ekosistemini korumayı amaçlıyor.

GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 23:09
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 23:10

tarafından yapılan duyuruya göre, ülke genelinde denizlerde geçerli olacak av yasağı dönemi 15 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek. Gırgır ve trol tekneleri açısından bağlayıcı olacak uygulama 31 Ağustos’a kadar sürecek. Alınan kararın temel hedefi, su ürünleri kaynaklarını muhafaza etmek ve gelecek sezonlarda balık popülasyonunun sürekliliğini temin etmek. Uzatma ağları, çapari ve benzeri av araçlarıyla faaliyet gösteren geleneksel kıyı balıkçıları ise tebliğ hükümlerine riayet etmeleri koşuluyla avlanmayı sürdürebilecek. Böylelikle küçük ölçekli faaliyetleri sezon süresince devam edebilecek.

ULUSLARARASI SULARDA AVCILIK SÜRECEK Mİ?

Bakanlık, belirlenen düzenlemelere uyulması şartıyla yasak süresince Türk kara suları dışında kalan uluslararası sularda avcılık faaliyetlerinin devam ettirilebileceğini bildirdi. Bu kapsamda ilgili tekneler, mevzuata uygun biçimde yurt dışı sularda çalışmalarını sürdürebilecek.

BAZI TÜRLER İÇİN ÖZEL AVLANMA TAKVİMİ UYGULANACAK

Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde bazı türler için ayrıca dönemsel yasak uygulamaları devreye sokulacak. Buna göre kalkan balığının avlanması 15 Nisan ile 15 Haziran tarihleri arasında yasak olacak. Karides avında yasak süresi 31 Ağustos’a kadar devam edecek. Ahtapot için 31 Ekim’e dek, mavi yengeç için ise 30 Eylül’e kadar kısıtlama uygulanacak. Deniz patlıcanına yönelik yasak 1 Mayıs’ta başlayacak ve 31 Ekim tarihinde sona erecek.

