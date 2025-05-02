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 | Bengül Arıca

Denizli'de 2 yaşındaki bebeğe dehşeti yaşatmıştı! Caninin ifadesi tüyler ürpertti!

Denizli'de 2 yaşındaki bebeğin annesinin erkek arkadaşı tarafından öldüresiye dövülüp hastanelik olması herkesin kanını dondurdu. Korkunç olayın ardından gözaltına alınan cani tutuklanırken ilk ifadesi ise şoke etti. İşte detaylar...

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KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 09:30
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 09:37

Korkunç olay Denizli'de yaşandı. Eşinden bir süre önce boşanan S.B.D., başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan 2 yaşındaki oğlunu Sarayköy Devlet Hastanesi'ne getirdi. Aldığı darbe nedeniyle sağ gözü tamamen kapanan ve sağ kolunda yara oluşan bebeğin vücudunda oluşan darp izlerinden şüphelenen hastane personellerinin durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis anne S.B.D.'nin ifadesini alınca korkunç olay ortaya çıktı. Anne çocuğunu birlikte yaşadığı erkek arkadaşı S.D.'nin darp ettiğini öne sürdü.

GÖZÜNDEN AMELİYAT OLACAK

Aldığı darbeler nedeniyle başında travma oluşan Aren bebek, Sarayköy Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavisinin ardından devam eden hayati tehlikesi nedeniyle ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Kapanan sağ gözünden ameliyat olmasına karar verilen bebeğin, tedavisinin ardından taburcu edilerek devlet korumasına alınacağı bildirildi. Bebeğin travma tedavisinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki hafta gözünden ameliyat edileceği öğrenildi.

TÜYLER ÜRPERTEN DETAYLAR

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; 2 yaşındaki bir bebeğin darp sonucu hastanelik olmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında anne Satı Buse D. ve erkek arkadaşı Süleyman D. gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, fiziki şiddete maruz kalan bebeğin yakılmaya çalışıldığı, ısırıldığı ve duvara çarpılması sonucu darp izlerinin oluştuğu iddia edildi.

Denizli'de 2 yaşındaki bebeğe dehşeti yaşatmıştı! Caninin ifadesi tüyler ürpertti!

DEVLET KORUMASINA ALINDI

Şiddete maruz kalen bebeğe sahip çıkarak, adli sürece dahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından yapılan açıklamada, "Olayın emniyet birimlerine yansıması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir.
Haberlere konu olan çocuğumuzun hastanedeki tedavi süreci devam etmektedir. Tedavi sürecinin ardından çocuğumuz devlet korumasına alınacaktır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak evladımızın hakkını hukuk önünde arayıp ilgili kişilerin en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" ifadelerine yer verildi.

ANNENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Bebeğin annesi ise ifadesinde, eşinden bir süre önce boşandığını, ardından Süleyman D. ile yaşamaya başladığını, S.D.'nin alkol aldıktan sonra kendilerine sürekli şiddet uyguladığını söylediği öğrenildi. Anne Süleyman D'den şikayetçi oldu.

CANİDEN 'PES' DEDİRTEN SAVUNMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cani adam ilk ifadesinde Satı Buse D. ile ilişki yaşadığı sırada A.K.'nin yanlarına gelip ağlamaya başladığını, bu nedenle öfkelenerek A.K.'ye birkaç kez vurduğunu, amacının dövmek olmadığını söyledi. Ayrıca alkollü olduğu için ne yaptığını hatırlamadığını ve çocuğu annesinin de dövmüş olabileceğini öne sürdü.

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