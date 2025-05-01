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 | Bengül Arıca

Denizli'de vahşet! 2 yaşındaki bebeği öldüresiye dövüp yakmaya çalıştılar

Denizli'de yaşanan korkunç olayda 2 yaşındaki bebek annesinin erkek arkadaşı tarafından öldüresiye dövülüp hastanelik edildi. Kan donduran olayın ardından anne ve erkek arkadaşı gözaltına alınırken korkunç detaylar ortaya çıktı. 2 yaşındaki bebeğin önce yakılmaya çalışıldığı, ısırıldığı ve duvara çarpılması sonucu darp izlerinin oluştuğu iddia edildi.

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Denizli'de vahşet! 2 yaşındaki bebeği öldüresiye dövüp yakmaya çalıştılar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.05.2025
saat ikonu 09:18
|
GÜNCELLEME:
01.05.2025
saat ikonu 09:37

Denizli'de dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Eşinden bir süre önce boşanan S.B.D., başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan 2 yaşındaki oğlunu Sarayköy Devlet Hastanesi'ne getirdi. Aldığı darbe nedeniyle sağ gözü tamamen kapanan ve sağ kolunda yara oluşan bebeğin vücudunda oluşan darp izlerinden şüphelenen hastane personellerinin durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis anne S.B.D.'nin ifadesini alınca korkunç olay ortaya çıktı. Anne çocuğunu birlikte yaşadığı erkek arkadaşı S.D.'nin darp ettiğini öne sürdü.

BEBEĞİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Aldığı darbeler nedeniyle başında travma oluşan bebek, Sarayköy Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavisinin ardından devam eden hayati tehlikesi nedeniyle ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Kapanan sağ gözünden acil ameliyat olmasına karar verilen bebek, çektiği acı nedeniyle gözyaşı dökerken, onu kucağına alan hemşireler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de vahşet! 2 yaşındaki bebeği öldüresiye dövüp yakmaya çalıştılar

BEBEĞİ YAKMAYA ÇALIŞMIŞLAR

2 yaşındaki bebeğin darp sonucu hastanelik olmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında anne S.B.D. ve erkek arkadaşı S.D. gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı. 2 yaşındaki bebeğin yakılmaya çalışıldığı, ısırıldığı ve duvara çarpılması sonucu darp izlerinin oluştuğu iddia edildi.

DEVLET KORUMASINA ALINDI

Aldığı darbeler nedeniyle başında travma oluşan Aren bebek, Sarayköy Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavisinin ardından devam eden hayati tehlikesi nedeniyle ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Kırılan kolundan ameliyat olmasına karar verilen bebek, tedavisinin ardından taburcu edilerek devlet korumasına alındı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan bebeğin travma tedavisinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki hafta ortepedi polikliniğinde ameliyat edileceği öğrenildi.

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