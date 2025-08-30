Denizli'de başlayan yangın Aydın'a sıçradı! Alevler büyüyor

Denizli'nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi'nde ormanlık alanda başlayan yangın 3 gündür devam ediyor. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle daha geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için canla başla mücadele veriyor.

ALEVLER AYDIN'A ULAŞTI

Dün akşam alevlerin Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi'ne ulaştığı öğrenildi. Sarp arazide olan ormanlık alan yangını söndürmek için çalışmalarda bulunan ekipleri zorlaştırdığı öğrenilirken havadan ve karadan ekipler müdahalelerde bulunuyor.

EKİPLERİN MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Aydın'ın Bostanyeri ile Arıklar Mahallerine tehlike oluşturmaması için Buldan Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve gönüllü vatandaşlar bölgede teyakkuzda bulunduğu öğrenildi. Yangına havadan ve karadan müdahalelerin aralıksız devam ettiği öğrenildi.