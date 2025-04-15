Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Bengül Arıca

Denizli'de miras vahşeti! Kardeşini ve yengesini öldürdü! İfadesi 'pes' dedirtti

Denizli'de iki kardeşin miras kavgası ölümle sonuçlandı. Tüfekle kardeşini ve yengesini öldürdükten sonra ormanlık alanda yakalanan ağabey ifadesinde söyledikleriyle şaşkına çevirdi. Cani ağabey cinayete ilişkin "10 yıldır konuşmuyoruz. Onda da silah olduğunu düşündüğüm için ateş etmeye başladım, sonra karısını gördüm, ona da ateş ettim" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 09:25
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 09:25

Denizli'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. İki kardeş arasındaki miras kavgası cinayetle bitti. İki kardeş arasında miras paylaşımı nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. 55 yaşındaki Şerif Ali Acar ile kardeşi 50 yaşındaki Süreyya Acar arasında sokakta başlayan tartışmaya Süreyya Acar'ın eşi Zennur Acar da dahil oldu. Tartışma sırasında öfkelenen ağabey, evine giderek tüfeğini aldı. O sırada Süreyya Acar ve Zennur Acar da araçlarına binerek olay yerinden uzaklaşmak istedi.

Denizli'de miras vahşeti! Kardeşini ve yengesini öldürdü! İfadesi 'pes' dedirtti

KARDEŞİ VE YENGESİNİ AV TÜFEĞİYLE VURDU

Tüfeğini alarak tekrar olay yerine gelen Şerif Ali Acar, kardeşi Süreyya Acar ile yengesi Zennur Acar'a tüfekle ateş etti. Acar çifti hayatını kaybederken, ağabey olay yerinden kaçtı. Tüfek seslerini duyan çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, 2 çocukları olduğu öğrenilen Süreyya ve Zennur Acar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobilde hayatını kaybeden çiftin cenazeleri, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Miras anlaşmazlığı felakete dönüştü: Ağabey iki yeğenini annesiz babasız bıraktı

ORMANLIK ALANDA YAKALANDI

Olay yerinden kaçan ağabey Şerif Ali Acar'ın ormanlık alanda saklandığını belirleyen jandarma ekipleri, geniş çaplı bir araştırma başlattı. Cinayet zanlısının yakalanması için başlatılan çalışmalara, jandarmanın dedektifleri olan JASAT timleri, jandarma asayiş komandoları ve çok sayıda jandarma ekibi katıldı. Havanın kararmasına rağmen aralıksız olarak sürdürülen çalışmalar sonucunda havadan İnsansız Hava Aracı (İHA) ve iz takip köpekleriyle yeri tespit edilen zanlı, ormanlık alanda yakalanarak gözaltına alındı.

Denizli'de miras vahşeti! Kardeşini ve yengesini öldürdü! İfadesi 'pes' dedirtti

'PES' DEDİRTEN İFADE

Jandarmadaki sorgusunda yaşananların çoğunu hatırlamadığını savunan Şerif Ali Acar'ın ifadesinde, "10 yıldır konuşmuyoruz. Dün de dışarıda karşılaştık. Onda da silah olduğunu düşündüğüm için ateş etmeye başladım. Sonra karısını gördüm, ona da ateş ettim. Ondan sonra da kaçtım" dediği öğrenildi. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Şerif Ali Acar, Acıpayam Adliyesine sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen zanlının yakınları da adliyede hazır bulundu. Savcılıkta ve "kasten adam öldürmek" suçundan sevk edildiği nöbetçi mahkemede susma hakkını kullanan cinayet zanlısı, tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sinem Çeşim erkek arkadaşı tarafından vahşice katledilmişti! Cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
ETİKETLER
#yangın
#kavga
#denizli
#jandarma
#cinayet
#silah
#tüfek
#aile
#Miras Anlaşmazlığı
#Miras Anlaşmazlığı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.