Denizli'de miras vahşeti! Kardeşini ve yengesini öldürdü! İfadesi 'pes' dedirtti

Denizli'de iki kardeşin miras kavgası ölümle sonuçlandı. Tüfekle kardeşini ve yengesini öldürdükten sonra ormanlık alanda yakalanan ağabey ifadesinde söyledikleriyle şaşkına çevirdi. Cani ağabey cinayete ilişkin "10 yıldır konuşmuyoruz. Onda da silah olduğunu düşündüğüm için ateş etmeye başladım, sonra karısını gördüm, ona da ateş ettim" dedi.

Denizli'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. İki kardeş arasındaki miras kavgası cinayetle bitti. İki kardeş arasında miras paylaşımı nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. 55 yaşındaki Şerif Ali Acar ile kardeşi 50 yaşındaki Süreyya Acar arasında sokakta başlayan tartışmaya Süreyya Acar'ın eşi Zennur Acar da dahil oldu. Tartışma sırasında öfkelenen ağabey, evine giderek tüfeğini aldı. O sırada Süreyya Acar ve Zennur Acar da araçlarına binerek olay yerinden uzaklaşmak istedi.

KARDEŞİ VE YENGESİNİ AV TÜFEĞİYLE VURDU

Tüfeğini alarak tekrar olay yerine gelen Şerif Ali Acar, kardeşi Süreyya Acar ile yengesi Zennur Acar'a tüfekle ateş etti. Acar çifti hayatını kaybederken, ağabey olay yerinden kaçtı. Tüfek seslerini duyan çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, 2 çocukları olduğu öğrenilen Süreyya ve Zennur Acar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobilde hayatını kaybeden çiftin cenazeleri, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ORMANLIK ALANDA YAKALANDI

Olay yerinden kaçan ağabey Şerif Ali Acar'ın ormanlık alanda saklandığını belirleyen jandarma ekipleri, geniş çaplı bir araştırma başlattı. Cinayet zanlısının yakalanması için başlatılan çalışmalara, jandarmanın dedektifleri olan JASAT timleri, jandarma asayiş komandoları ve çok sayıda jandarma ekibi katıldı. Havanın kararmasına rağmen aralıksız olarak sürdürülen çalışmalar sonucunda havadan İnsansız Hava Aracı (İHA) ve iz takip köpekleriyle yeri tespit edilen zanlı, ormanlık alanda yakalanarak gözaltına alındı.

'PES' DEDİRTEN İFADE

Jandarmadaki sorgusunda yaşananların çoğunu hatırlamadığını savunan Şerif Ali Acar'ın ifadesinde, "10 yıldır konuşmuyoruz. Dün de dışarıda karşılaştık. Onda da silah olduğunu düşündüğüm için ateş etmeye başladım. Sonra karısını gördüm, ona da ateş ettim. Ondan sonra da kaçtım" dediği öğrenildi. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Şerif Ali Acar, Acıpayam Adliyesine sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen zanlının yakınları da adliyede hazır bulundu. Savcılıkta ve "kasten adam öldürmek" suçundan sevk edildiği nöbetçi mahkemede susma hakkını kullanan cinayet zanlısı, tutuklanarak cezaevinde gönderildi.