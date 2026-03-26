Çivril’de arazisinde çalışan bir vatandaş, ağaç üzerinde iki maymun olduğunu fark ederek durumu yetkililere ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekipler tarafından yakalanan maymunlardan biri Çivril Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği’ne götürülürken, diğeri kaçtı. Kliniğe götürülen maymunun yapılan ilk incelemesinde açlık nedeniyle güçsüz düştüğü belirlendi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Denizli’de şaşırtan olay: Arazi sahibi ağaçta gördüğüne inanamadı Çivril'de arazisinde çalışan bir vatandaşın ağaçta fark ettiği iki maymundan biri yakalanıp tedavi edilirken, diğeri kaçtı. Bir vatandaş, Çivril'de arazisinde çalışırken ağaçta iki maymun gördü. Durum yetkililere ihbar edildi ve bölgeye gelen ekipler iki maymundan birini yakaladı. Yakalanan maymun, Çivril Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği'ne götürüldü. Kliniğe götürülen maymunun açlık nedeniyle güçsüz düştüğü belirlendi. Tedavi gören maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı. Kaçan diğer maymunun yakalanması için çalışmalar sürüyor.

DİĞER MAYMUNUN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Klinik ekipleri tarafından ilk tedavisi yapılan maymunun sağlık durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi. Tedavi sürecinin ardından yakalanan maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı. Öte yandan ağaçtan kaçarak uzaklaşan diğer maymunun yakalanması için bölgede çalışmaların sürdüğü bildirildi.