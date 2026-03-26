Denizli’de şaşırtan olay: Arazi sahibi ağaçta gördüğüne inanamadı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Çivril’de arazisinde çalışan bir vatandaş, ağaç üzerinde iki maymun olduğunu fark ederek durumu yetkililere ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekipler tarafından yakalanan maymunlardan biri Çivril Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği’ne götürülürken, diğeri kaçtı. Kliniğe götürülen maymunun yapılan ilk incelemesinde açlık nedeniyle güçsüz düştüğü belirlendi.
Klinik ekipleri tarafından ilk tedavisi yapılan maymunun sağlık durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi. Tedavi sürecinin ardından yakalanan maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı. Öte yandan ağaçtan kaçarak uzaklaşan diğer maymunun yakalanması için bölgede çalışmaların sürdüğü bildirildi.