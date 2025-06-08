Denizli'de tarlada çalışan ailenin üzerine yıldırım düştü: 5 yaralı

Denizli'nin Çameli İlçesinde yaşanan gök gürültülü sağanak yağış sonucu ovaya yıldırım düştü. Yıldırım düştüğü anda tarlada çalışmakta olan anne baba ve çocuklarının bulunduğu 5 kişilik aile fertleri yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralı baba Adem Tiner (54), anne Sevinç Tiner (52), çocuklar Mehmet Tiner (14), Onur Tiner (27) ve İlkay Tiner'i (24) olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çameli Devlet Hastanesine sevk etti.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Hastanede yapılan müdahalelerin ardından daha kapsamlı kontrol amacıyla yaralılar Denizli'ye sevk edildi. Baba Adem Tiner ve en küçük çocuk Mehmet Tiner Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edilirken anne Sevinç Tiner, çocukları Onur ve İlkay Tiner Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Genel sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edilen aile fertleri tedbir amaçlı hastanede gözetim altında tutuluyor.