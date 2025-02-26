Deprem bölgesine faizsiz kredi desteği! Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak

Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremleri sonrasında yaralar sarılmaya devam ediliyor. Depremden etkilenen hayvan yetiştiricilerine yönelik yeni bir çalışma daha başlatıldı. Ahırları zarar gören ve hayvancılığa devam eden yetiştiriciler için 600 bin TL'ye kadar faizsiz kredi desteği verilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen programa başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.