Deprem şehitliğinde buruk bayram! Acılar hala taze

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde asrın felaketini yaşayan illerden biri de Hatay olmuştu. Depremlerde yaşamını yitirenlerin yakınları, Kurban Bayramı’nın ilk günü deprem şehitliğine akın etti. Gözyaşları sel oldu, o anlar yürekleri dağladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmişti. Depremde vefat eden vatandaşlar için Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde deprem mezarlığı kurulmuştu. Her bayram öncesi olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da depremde yakınını kaybeden vatandaşlar mezarlığı ziyaret ettiler.

Arefe gününden başlayan ziyaretlerde vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadılar. Hatay Büyükşehir Belediyesi de mezarlığı bayraklarla donatarak, ziyaret gerçekleştiren vatandaşlara dikmeleri için çiçek dağıttı. Afetzede vatandaşlar, arefe günü ve bayram boyunca mezarlıklara ulaşımlarını Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen ücretsiz servis araçlarıyla sağlayabilecekler.

'KAYIPLARIMIZ İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜZ'

Depremde annesini kaybeden Bedri Türk, "Burası 6 Şubat depreminde şehit olan yakınlarımızın mezarı. Depremde annemi kaybettim. Bütün ölmüşlerin mekanı cennet olsun inşallah. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da gelip mezarın başında Fatiha ve dualar okuduk. Buraya her geldiğimizde duygulanıyoruz. Buraya gelince acılarımızı ilk günkü gibi hissediyoruz. Rahmetli annem 72 yaşında yatalaktı. Depremin 6'ncı gününde çıkarttık. Mezarlığına gelip ziyarette bulunduk. Kayıplarımız için çok üzgünüz" dedi.

"ÖMÜR BOYU ALIŞMAYACAĞIZ"

Depremde oğlu ve 6 yakınını kaybeden Aysel Biter, "Depremde oğlumu, torunumu, yengemi, amcamı, eltim ve 2 çocuğunu kaybettim. Her bayram olduğu gibi bu bayram da zor geçiyor. Onların kayıplarına alışamadık ve ömür boyu da alışmayacağız. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.