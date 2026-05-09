Sahildeki manzara dron ile görüntülendi.

HABERİN ÖZETİ Dereden gelen sular denizi kahverengiye bürüdü, turistler sahili boşalttı Manavgat ilçesinde bir dereden denize dökülen sular, sahildeki denizin rengini kahverengiye çevirerek turistlerin sahili boşaltmasına neden oldu. Gömeçli Deresi'nden denize dökülen sular Evrenseki sahilinde denizin mavi rengini kahverengiye çevirdi. Denizdeki renk değişimi ve yayılan kötü koku nedeniyle turistler sahili boşalttı. Turistler, yaşadıkları sorunlar nedeniyle acentalarına şikayette bulundu. Su sporları işletmecisi Ercan İşbilir, dereden gelen suyun kanalizasyon olabileceğini düşünüyor. Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, gerekli tespitlerin yapıldığını ve işlemlerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılacağını belirtti. Evrenseki Mahalle Muhtarı Hasan Kaya, atık suların bölgedeki hayvan çiftliklerinden birinden gelmiş olabileceğini tahmin ediyor.

Manavgat ilçesinde Evrenseki-Ilıca Mahallesi sınırında bulunan Gömeçli Deresi'nden denize dökülen sular, Evrenseki sahilinde denizin maviden kahverengiye dönüşmesine neden oldu. Evrenseki sahilinden denize dökülen ve hızla yayılan atık sular görüntü kirliliğinin yanında pis bir kokunun yayılmasına neden oluyor.

Denizin renginin değişmesiyle birlikte bölgedeki otellerin sahilinden denize giren turistler sahili tamamen boşaltırken bazı otellerde turistlerin yaşadıkları sorun nedeniyle acentalarına şikayette bulundukları bildirildi.

Evrenseki sahilinde su sporları işletmeciliği yapan Ercan İşbilir, öğle saatlerinde her şey normal giderken bir anda dereden gelen suyla denizin renginin değiştiğini belirterek, "Ne olduğunu anlayamadık. Derenin yukarısındaki işletmelerden kanalizasyon bırakıldığına inanıyoruz. Sahilde 1 tane bile turist denize girmiyor. Az sayıda turist güneşleniyor. Denizdeki kirliliğin yanında pis bir koku yayılıyor. Yetkili mercilere durumu bildirdik. En kısa sürede sorunun çözüme kavuşturulacağına inanıyoruz" dedi.

Konuyla ilgili Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, gerekli tespitlerin yapıldığını, tespitlerin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi.

Evrenseki Mahalle Muhtarı Hasan Kaya, bölgelerinde 3 tane hayvan çiftliği olduğunu, deredeki atık suların bu çiftliklerden birisinden geldiğini tahmin ettiklerini, gerekli incelemeler yapılmadan kimseyi suçlayamayacaklarını belirtti.