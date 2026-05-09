Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Yaşam
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Dereden gelen sular denizi kahverengiye bürüdü, turistler sahili boşalttı

Antalya'nın Manavgat ilçesinin turizminde önemli merkezlerinden olan Evrenseki Sahili, Gömeçli Deresi'nden geldiği ileri sürülen atık sular nedeniyle kahverengiye büründü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Dereden gelen sular denizi kahverengiye bürüdü, turistler sahili boşalttı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.05.2026
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
09.05.2026
saat ikonu 12:01

Kaymakamı Adil Karataş, gerekli tespitlerin yapıldığını, tespitlerin ardından gerekli işlemlerin yapılacağını dile getirdi. Sahildeki manzara dron ile görüntülendi.

HABERİN ÖZETİ

Dereden gelen sular denizi kahverengiye bürüdü, turistler sahili boşalttı

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Manavgat ilçesinde bir dereden denize dökülen sular, sahildeki denizin rengini kahverengiye çevirerek turistlerin sahili boşaltmasına neden oldu.
Gömeçli Deresi'nden denize dökülen sular Evrenseki sahilinde denizin mavi rengini kahverengiye çevirdi.
Denizdeki renk değişimi ve yayılan kötü koku nedeniyle turistler sahili boşalttı.
Turistler, yaşadıkları sorunlar nedeniyle acentalarına şikayette bulundu.
Su sporları işletmecisi Ercan İşbilir, dereden gelen suyun kanalizasyon olabileceğini düşünüyor.
Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, gerekli tespitlerin yapıldığını ve işlemlerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılacağını belirtti.
Evrenseki Mahalle Muhtarı Hasan Kaya, atık suların bölgedeki hayvan çiftliklerinden birinden gelmiş olabileceğini tahmin ediyor.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Dereden gelen sular denizi kahverengiye bürüdü, turistler sahili boşalttı

Manavgat ilçesinde Evrenseki-Ilıca Mahallesi sınırında bulunan Gömeçli Deresi'nden denize dökülen sular, Evrenseki sahilinde denizin maviden kahverengiye dönüşmesine neden oldu. Evrenseki sahilinden denize dökülen ve hızla yayılan atık sular görüntü kirliliğinin yanında pis bir kokunun yayılmasına neden oluyor.

Dereden gelen sular denizi kahverengiye bürüdü, turistler sahili boşalttı

Denizin renginin değişmesiyle birlikte bölgedeki otellerin sahilinden denize giren turistler sahili tamamen boşaltırken bazı otellerde turistlerin yaşadıkları sorun nedeniyle acentalarına şikayette bulundukları bildirildi.

Dereden gelen sular denizi kahverengiye bürüdü, turistler sahili boşalttı

Evrenseki sahilinde su sporları işletmeciliği yapan Ercan İşbilir, öğle saatlerinde her şey normal giderken bir anda dereden gelen suyla denizin renginin değiştiğini belirterek, "Ne olduğunu anlayamadık. Derenin yukarısındaki işletmelerden kanalizasyon bırakıldığına inanıyoruz. Sahilde 1 tane bile turist denize girmiyor. Az sayıda turist güneşleniyor. Denizdeki kirliliğin yanında pis bir koku yayılıyor. Yetkili mercilere durumu bildirdik. En kısa sürede sorunun çözüme kavuşturulacağına inanıyoruz" dedi.

Dereden gelen sular denizi kahverengiye bürüdü, turistler sahili boşalttı

Konuyla ilgili Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, gerekli tespitlerin yapıldığını, tespitlerin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi.

Dereden gelen sular denizi kahverengiye bürüdü, turistler sahili boşalttı

Evrenseki Mahalle Muhtarı Hasan Kaya, bölgelerinde 3 tane hayvan çiftliği olduğunu, deredeki atık suların bu çiftliklerden birisinden geldiğini tahmin ettiklerini, gerekli incelemeler yapılmadan kimseyi suçlayamayacaklarını belirtti.

Dereden gelen sular denizi kahverengiye bürüdü, turistler sahili boşalttı
ETİKETLER
#deniz
#sahil
#Manavgat
#çevre kirliliği
#atık su
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.