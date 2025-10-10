Seyir halinde giderken dereye uçtu! Araç hurdaya döndü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada; kamyonet yol kenarında bulunan dereye uçtu. Dereye uçan kamyonet sürücüsünün emniyet kemerinin takılı olması sürücüyü muhtemel yaralanmalardan korurken, sürücü kazayı sıyrıklarla atlattı.

KENDİ İMKANLARIYLA ARAÇTAN ÇIKTI

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri araç içerisinden kendi imkanıyla çıkan sürücüyü dereden çıkarttı.