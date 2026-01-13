Menü Kapat
Yaşam
Editor
Editor
 Nalan Güler Güven

Dev dalgalar duvarı yuttu! Deniz yola taştı

Sakarya Karasu’da etkili olan şiddetli dalgalar kıyı erozyonuna neden oldu. Bir gün içinde yaklaşık 50 metre içeri giren Karadeniz, arsa duvarlarını yıkarak yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.

Sakarya'nın Karasu ilçesi Karasu Mahallesi Küçükboğaz mevkiinde olumsuz hava şartları ve denizin şiddetli dalgaları sebebiyle kıyı erozyonu meydana geldi. Bölgede bulunan bir arsanın istinat duvarı dalgaların tahribatına dayanmayarak yıkıldı.

Dev dalgalar duvarı yuttu! Deniz yola taştı

Kıyı erozyonuyla birlikte Karadeniz yaklaşık 50 metre içeri girdi. Bölgedeki arsanın bir kısmını alan ve yola yaklaşan erozyon, taşınmazlar ve bölge halkı için tehdit oluşturdu.

Dev dalgalar duvarı yuttu! Deniz yola taştı

"DENİZ YOLA KADAR ÇIKTI"

Karasu Mahallesi sakini Serpil Yüksel, "Sabahlara kadar uyuyamıyoruz evlerimizi su alacak. Deniz yola kadar çıktı. Bundan sonra ne olacak, bilmiyorum. Yetkilerin bir şekilde buraya gelip ne yapmaları gerektiğini bildirmeleri gerekiyor. Bizim tek başımıza yapabileceğimi bir olay da değil bu. Korku içinde yaşıyoruz. Belediyenin de buraya bir el atıp yetkililerin bakması gerekiyor. Dün sabah başladı ve akşama kadar bu alanı aldı. Deniz bugün duruldu. Durulmasa, tekrar olsa herhalde artık evlere veya iş yerlerine kadar sular girecektir" diye konuştu.

Dev dalgalar duvarı yuttu! Deniz yola taştı
