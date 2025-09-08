Menü Kapat
26°
Yaşam
Dikkatsiz servis sürücüsü anne ve çocuğu ezdi

Tekirdağ'da dikkatsiz servis sürücüsü anne ve çocuğa çarptı. Karşıdan karşıya geçen okul yolundaki çocuk ve annesi yola aniden giriş yapan servisin altında kaldı.

'ın ilçesinde işçi servisinin anne ve oğluna çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Dikkatsiz servis sürücüsü anne ve çocuğu ezdi

ARACIN ALTINDAN ÇIKARILDILAR

Büyükyoncalı Mahallesi Bozoba Camii Sokak üzerinde okul yolundaki 7 yaşındaki E.G. ile annesi K.G., 1 Kasım Caddesi üzerinden Bozoba Camii Sokağı'na dönüş yapan S.Z. yönetimindeki işçi servisinin altında kaldı. Çevredeki vatandaşların uyarısıyla duran servis aracının altından çıkarılan anne ve oğlu, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dikkatsiz servis sürücüsü anne ve çocuğu ezdi


Servis sürücüsü S.Z., jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaralı anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

