Bunalıma giren genç çatıya çıktı! Ekipler alarma geçti

Efeler ilçesinde yaşanan olayda M.K. isimli şahıs, Hasan Efendi Mahallesi 1903 Sokak'ta 6 katlı inşaat halindeki bir binanın çatı katına çıkarak kendini aşağıya sarkıttı. M.K.'yı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İKNA EDİLİNCE AŞAĞIYA İNDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve polis ekipleri çatıya çıktı. Ekipler, iddiaya göre ailevi sorunları olduğu öğrenilen şahsı bir süre konuşarak ikna etti.

Ekipler eşliğinde çatıdan indirilen M.K. ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.