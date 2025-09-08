Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Bunalıma giren genç çatıya çıktı! Ekipler alarma geçti

Aydın'da ailevi sorunlarından ötürü bunalıma giren genç, inşaat halindeki binanın çatısına çıkıp kendisini aşağıya sarkıttı. Genç, itfaiye ve polis ekiplerinin iknaları sonucu aşağıya indirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bunalıma giren genç çatıya çıktı! Ekipler alarma geçti
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 18:00
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 18:02

ilçesinde yaşanan olayda M.K. isimli şahıs, Hasan Efendi Mahallesi 1903 Sokak'ta 6 katlı inşaat halindeki bir binanın katına çıkarak kendini aşağıya sarkıttı. M.K.'yı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunalıma giren genç çatıya çıktı! Ekipler alarma geçti

İKNA EDİLİNCE AŞAĞIYA İNDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve polis ekipleri çatıya çıktı. Ekipler, iddiaya göre ailevi sorunları olduğu öğrenilen şahsı bir süre konuşarak ikna etti.

Ekipler eşliğinde çatıdan indirilen M.K. ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İzmir'de polis merkezine hain saldırının görüntüleri ortaya çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rekabet Kurumu'ndan yemek kartı devlerine soruşturma! Milyonlarca kullanıcısı olan kartlar iptal mi olacak?
ETİKETLER
#aydın
#intihar
#efeler
#çatı
#112 Acil Yardı
#Ailevi Sorunlar
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.