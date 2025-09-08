Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Rekabet Kurumu'ndan yemek kartı devlerine soruşturma! Milyonlarca kullanıcısı olan kartlar iptal mi olacak?

Milyonlarca kişinin kullandığı yemek kartlarına büyük soruşturma başlatıldı. Rekabet Kurumu, Edenred, Multinet, Pluxee ve Setcard’ı rekabeti ihlal ettikleri iddiasıyla izlemeye aldı. Gözler şimdi milyonlarca çalışanı ilgilendiren gelecek kritik karara çevrildi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Rekabet Kurumu'ndan yemek kartı devlerine soruşturma! Milyonlarca kullanıcısı olan kartlar iptal mi olacak?
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 15:56
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 15:56

Türkiye’de milyonlarca çalışanın maaş kartı gibi kullandığı yemek kartlarıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. , sektörün devleri Edenred, Multinet, Pluxee ve Setcard hakkında soruşturma başlattı. Şirketlerin ihalelerde danışıklı hareket ettikleri, müşteri paylaştıkları ve rekabete hassas bilgileri aralarında değiştirdikleri iddiaları üzerine inceleme derinleştirildi. Bu gelişmeyle birlikte milyonlarca çalışan, günlük yaşamlarını doğrudan etkileyen yemek kartlarının akıbetini sorguluyor.

Rekabet Kurumu'ndan yemek kartı devlerine soruşturma! Milyonlarca kullanıcısı olan kartlar iptal mi olacak?

REKABETİ KISITLAYICI DAVRANIŞ İDDİASI

Yapılan açıklamada, söz konusu firmaların ihalelerde danışıklı hareket ettikleri, müşteri paylaşımı yaptıkları ve rekabete hassas bilgileri birbirleriyle paylaştıkları yönünde bulgulara ulaşıldığı belirtildi. Bu durumun, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin araştırılacağı ifade edildi.

Rekabet Kurumu'ndan yemek kartı devlerine soruşturma! Milyonlarca kullanıcısı olan kartlar iptal mi olacak?

DÖRT DEV ŞİRKET HAKKINDA SORUŞTURMA

Ön araştırmada elde edilen verilerin, şirketlerin rekabeti sınırlayıcı davranışlarda bulunmuş olabileceğini ortaya koyduğu aktarıldı. Bunun üzerine Rekabet Kurulu, dört büyük yemek kartı şirketi hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu'ndan yemek kartı devlerine soruşturma! Milyonlarca kullanıcısı olan kartlar iptal mi olacak?

YEMEK KARTLARININ DURUMU NE OLACAK?

Rekabet Kurumu’nun soruşturması şu anda yalnızca şirketlerin rekabet kurallarına uyup uymadığını incelemeye odaklanıyor. Bu nedenle yemek kartlarının kullanım alanları ya da çalışanlara sağlanan avantajların etkilenmesi beklenmiyor. Kartların işleyişi ve sunduğu avantajlar şimdilik aynen devam edecek.

Rekabet Kurumu'ndan yemek kartı devlerine soruşturma! Milyonlarca kullanıcısı olan kartlar iptal mi olacak?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yemekteyiz Reyhan Şef kimdir? 4 kişiyi 28 milyon lira dolandırdı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Esenyurt'ta gürültü şikayetiyle gitti, yumruk yumruğa kavgaya girişti! O anlar kamerada
ETİKETLER
#rekabet kurumu
#yemek kartı
#Edenred
#Multinet
#Pluxee
#Setcard
#Danışıklı Hareket
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.