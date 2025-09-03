Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Yemekteyiz Reyhan Şef kimdir? 4 kişiyi 28 milyon lira dolandırdı

Yemekteyiz programında yarışan Reyhan Şef, hazine arazisini kiralama sözüyle 28.5 milyon lira dolandırması nedeniyle araştırılan kişi oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yemekteyiz Reyhan Şef kimdir? 4 kişiyi 28 milyon lira dolandırdı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 19:18
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 19:18

Reyhan Şef ve dini nikâhlı eşi M.S.S., müşterileriyle kurdukları diyaloglar sırasında, eşinin avukat olduğunu ve herhangi bir süreci olmadan orman vasfını yitirmiş hazine arazilerini düşük bedelle kiralayabileceklerini öne sürdü.

Bu vaatlerle 4 kişiden 28,5 milyon TL aldıkları iddia edildi.

Mağdurların başvuruları üzerine başlatılan inceleme kapsamında çift gözaltına alındı.

Reyhan Şef, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol koşuluyla serbest bırakılırken, eşi M.S.S. ise tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Yemekteyiz Reyhan Şef kimdir? 4 kişiyi 28 milyon lira dolandırdı

REYHAN ŞEF KİMDİR?

Reyhan S., 2019 yılında Seda Sayan’ın sunduğu ’e katılarak haftanın birincisi oldu.

Bu başarı sayesinde adını duyuran Reyhan, kısa sürede televizyon ekranlarında bilinen bir isim haline geldi.

Yarışmadan sonra Reyhan Şef olarak anılmaya başlanan isim, sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Reyhan S.’nin elde ettiği popülerlikle İstanbul’da bir restoran açtığı biliniyor.

ETİKETLER
#dolandırıcılık
#ihale
#restoran
#sahtecilik
#yemekteyiz
#sahte dolar
#Reyhan Şef
#Reyhan Şef
#Yargılanıyor
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.