Yemekteyiz Reyhan Şef kimdir? 4 kişiyi 28 milyon lira dolandırdı

Reyhan Şef ve dini nikâhlı eşi M.S.S., restoran müşterileriyle kurdukları diyaloglar sırasında, eşinin avukat olduğunu ve herhangi bir ihale süreci olmadan orman vasfını yitirmiş hazine arazilerini düşük bedelle kiralayabileceklerini öne sürdü.

Bu vaatlerle 4 kişiden 28,5 milyon TL aldıkları iddia edildi.

Mağdurların başvuruları üzerine başlatılan inceleme kapsamında çift gözaltına alındı.

Reyhan Şef, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol koşuluyla serbest bırakılırken, eşi M.S.S. ise tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

REYHAN ŞEF KİMDİR?

Reyhan S., 2019 yılında Seda Sayan’ın sunduğu Yemekteyiz’e katılarak haftanın birincisi oldu.

Bu başarı sayesinde adını duyuran Reyhan, kısa sürede televizyon ekranlarında bilinen bir isim haline geldi.

Yarışmadan sonra Reyhan Şef olarak anılmaya başlanan isim, sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Reyhan S.’nin elde ettiği popülerlikle İstanbul’da bir restoran açtığı biliniyor.