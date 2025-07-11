Direğe çarpan Tesla ikiye bölündü! 2 kişi feci şekilde hayatını kaybetti

İstanbul
Malatya'da direğe çarpan Tesla model otomobil alevler içinde kaldı. Tesla'nın ikiye bölündüğü feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Malatya'da Ozan Uçar (33) kontrolündeki Tesla model otomobil, Malaya-Elazığ kara yolu Yeni Malatya Stadı mevkisinde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle alevler içinde kalan otomobil, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kazada hayatını kaybeden Ozan Uçar ile Uğur Oğraş'ın (31) cenazeleri morga gönderildi.
Gündüz saatlerinde kazaya karışan Tesla'nın son hali İhlas Haber Ajansı muhabiri tarafından görünülendi. Tesla çarpışmanın etkisiyle ikiye bölündü.