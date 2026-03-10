Direksiyon başında hayat kurtarmıştı, maaşına 10 yevmiye ödül aldı

Muğla’da görev yapan bir otobüs şoförü Mehmet Gönen, İçmeler-Marmaris güzergahında sefer yaparken araç içinde bir yolcunun kalp krizi geçirdiğini fark etti. Acil durumun fark edilmesi üzerine araç şoförü Mehmet Gönen, saat 16.28'de güzergâh dışına çıkarak yolcuyu en kısa sürede hastaneye ulaştırdı ve vatandaşın gerekli sağlık müdahalesini alması sağlandı.

AYLIK MAAŞINA 10 YEVMİYE TUTARINDA ÖDÜL

Gösterdiği duyarlılık, sorumluluk bilinci ve insan hayatına verdiği önem nedeniyle personel Mehmet Gönen'e, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından Onur Belgesi takdim edildi. Ayrıca MUTTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, Mehmet Gönen'in aylık maaşına ilave olarak 10 (on) yevmiye tutarında ödül verilmesine karar verildi.

"İNSAN HAYATI HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, toplu ulaşım personelinin gösterdiği örnek davranışın gurur verici olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Toplu ulaşım personelimiz yalnızca ulaşım hizmeti sunmuyor; aynı zamanda vatandaşlarımızın güvenliği ve sağlığı için de büyük bir sorumluluk üstleniyor. Mehmet Gönen'in sergilediği hızlı ve duyarlı müdahale, insan hayatının her şeyden önce geldiğini gösteren çok kıymetli bir davranıştır. Personelimizin bu örnek tutumu bizleri gururlandırmıştır. Vatandaşlarımızın zor anlarında sorumluluk alarak hayat kurtaran tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."