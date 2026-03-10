Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Direksiyon başında hayat kurtarmıştı, maaşına 10 yevmiye ödül aldı

Muğla'da görev yapan otobüs şoförü Mehmet Gönen, araç içinde kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye ulaştırdığı için ödüllendirildi. Mehmet Gönen'in maaşına on yevmiye tutarında ödül verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.03.2026
saat ikonu 17:25
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
saat ikonu 17:25

Muğla’da görev yapan bir otobüs şoförü Mehmet Gönen, İçmeler-Marmaris güzergahında sefer yaparken araç içinde bir yolcunun geçirdiğini fark etti. Acil durumun fark edilmesi üzerine araç şoförü Mehmet Gönen, saat 16.28'de güzergâh dışına çıkarak yolcuyu en kısa sürede hastaneye ulaştırdı ve vatandaşın gerekli sağlık müdahalesini alması sağlandı.

Direksiyon başında hayat kurtarmıştı, maaşına 10 yevmiye ödül aldı

AYLIK MAAŞINA 10 YEVMİYE TUTARINDA ÖDÜL

Gösterdiği duyarlılık, sorumluluk bilinci ve insan hayatına verdiği önem nedeniyle personel Mehmet Gönen'e, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından Onur Belgesi takdim edildi. Ayrıca MUTTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, Mehmet Gönen'in aylık maaşına ilave olarak 10 (on) yevmiye tutarında ödül verilmesine karar verildi.

Direksiyon başında hayat kurtarmıştı, maaşına 10 yevmiye ödül aldı

"İNSAN HAYATI HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, toplu ulaşım personelinin gösterdiği örnek davranışın gurur verici olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Toplu ulaşım personelimiz yalnızca ulaşım hizmeti sunmuyor; aynı zamanda vatandaşlarımızın güvenliği ve sağlığı için de büyük bir sorumluluk üstleniyor. Mehmet Gönen'in sergilediği hızlı ve duyarlı müdahale, insan hayatının her şeyden önce geldiğini gösteren çok kıymetli bir davranıştır. Personelimizin bu örnek tutumu bizleri gururlandırmıştır. Vatandaşlarımızın zor anlarında sorumluluk alarak hayat kurtaran tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Halı sahada kalp krizi geçiren eski futbolcunun o anları ortaya çıktı
ETİKETLER
#kalp krizi
#Hayat Kurtarma
#Mehmet Gönen
#Muğla Otobüs Şoförü
#Muttaş
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.