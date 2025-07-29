Dışarısı 40, içerisi 200 derece! "Çalışsan olmuyor, çalışmasan olmuyor"

Ülke genelini kavuran sıcaklar Diyarbakır'da da etkisini gösterdi. Kentte bu sıcaklarda yapılacak en zor işi yapan demir ustaları, yaz sıcağının işleri daha da güçleştirdiğini söylüyor.

"DIŞARISI DAHA SERİN"

Hem işin zorluğu hem de aşırı sıcak nedeniyle gün boyu büyük bir efor sarf eden demir ustası Ahmet Yıldız, "Hava sıcaklığı artık bize işlemiyor burası daha sıcak olduğu için dışarı çıkınca sanki dışarı daha serin gibi geliyor. Baba mesleği olduğu için mecburi yapıyoruz bu işi" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞSAN OLMUYOR, ÇALIŞMASAN OLMUYOR"

Sabah gelip akşama kadar çalıştıklarını söyleyen Ülgen, "Sıcaklık ayrı bir dert. Çalışsan olmuyor, çalışmasan olmuyor. Eve ekmek götürmen lazım. Yapacak bir şey yok sıcak da olsa çalışacağız. Bu koşullarda zaten alışkın olmayan çalışamaz, çalışsa bile sabahtan öğlene kadar çalışabilir. Demir kesimi rahattır ama kaynak daha zahmetlidir. Hem hava sıcak hem de kaynağın sıcaklığı iki kat daha sıcak oluyor" diye konuştu.