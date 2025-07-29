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 | Baran Aksoy

Dışarısı 40, içerisi 200 derece! "Çalışsan olmuyor, çalışmasan olmuyor"

Diyarbakır'da hava sıcaklığı 40 dereceyi buldu. Kavurucu sıcaklar, birçok meslek grubunu zor durumda bırakıyor. Bu meslek gruplarından biri de demirciler... Ustalar, demirleri 200 dereceyi bulan fırınlarda şekillendiriyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 13:36
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 13:36

Ülke genelini kavuran sıcaklar 'da da etkisini gösterdi. Kentte bu sıcaklarda yapılacak en zor işi yapan demir ustaları, yaz sıcağının işleri daha da güçleştirdiğini söylüyor.

Dışarısı 40, içerisi 200 derece! "Çalışsan olmuyor, çalışmasan olmuyor"

"DIŞARISI DAHA SERİN"

Hem işin zorluğu hem de aşırı sıcak nedeniyle gün boyu büyük bir efor sarf eden demir ustası Ahmet Yıldız, "Hava sıcaklığı artık bize işlemiyor burası daha sıcak olduğu için dışarı çıkınca sanki dışarı daha serin gibi geliyor. Baba mesleği olduğu için mecburi yapıyoruz bu işi" ifadelerini kullandı.

Dışarısı 40, içerisi 200 derece! "Çalışsan olmuyor, çalışmasan olmuyor"

"ÇALIŞSAN OLMUYOR, ÇALIŞMASAN OLMUYOR"

Sabah gelip akşama kadar çalıştıklarını söyleyen Ülgen, "Sıcaklık ayrı bir dert. Çalışsan olmuyor, çalışmasan olmuyor. Eve ekmek götürmen lazım. Yapacak bir şey yok sıcak da olsa çalışacağız. Bu koşullarda zaten alışkın olmayan çalışamaz, çalışsa bile sabahtan öğlene kadar çalışabilir. Demir kesimi rahattır ama kaynak daha zahmetlidir. Hem hava sıcak hem de kaynağın sıcaklığı iki kat daha sıcak oluyor" diye konuştu.

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ETİKETLER
#diyarbakır
#sıcak hava
#ar-ge
#Demir Ustası
#Yaz Sıcağı
#Yaşam
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