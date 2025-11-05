Diyarbakır’da arazi anlaşmazlığında kan aktı: Ölü ve yaralı var!

Diyarbakır’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay, Bağlar ilçesine bağlı Karahan Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.



Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden şahsın cenazesi ise otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. JASAT ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.



Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.