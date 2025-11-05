Adana'da tekstil atölyesinde yangın paniği!

Adana’da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi Obalar Caddesi üzerindeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.

KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, atölyede maddi hasar meydana geldi.