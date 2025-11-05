Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük! Enkaz altında kalanlar var

Kategoriler
Ordu-Çamaş karayolu yakınında faaliyet gösteren bir taş ocağında çalışmalar devam ederken göçük meydana geldi. Olay sırasında ocakta çalışma yapan iş makinesi ve kamyon, kayan malzemenin altında kaldı.
Gelen ihbarın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan iki kişiye ulaşmak için çalışmalara başladı.
Haberin detayları gelecek...